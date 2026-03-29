基隆市春祭國殤今舉行 勇消詹能傑牌位入祀忠烈祠

基隆市政府今天（29日）舉行春祭國殤典禮，今年1月下旬英勇救人喪命的分隊長詹能傑牌位也於今天入祀忠烈祠。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府今天（29日）在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，基隆市長謝國樑主祭，追思開國先烈等入祀烈士。今年1月下旬出勤英勇救人不幸喪命的基隆市消防局已故分隊長詹能傑牌位，也在今天入祀奉安忠烈祠，表彰他在救災勤務的付出與貢獻。

基隆忠烈祠位在中正公園山腰，基市府29日舉辦春祭國殤典禮，謝國樑和市府官員、市議員、軍警消代表和家屬出席。基隆市安樂區樂利三街今年1月下旬發生民宅火警，詹能傑為滅火及搶救受困者，多次進出火場不幸殉職。市府依忠烈祠入祀辦法，入祀忠烈祠。

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詹能傑的牌位今天入祀忠烈祠，由司儀宣讀祭文時，提及詹能傑恪守消防人員守護生命職志，執行火警救災任務，以民眾安危為念不幸殉職，捨己為人精神，永為消防同仁與社會大眾銘記。接著由同樣也是消防員的弟弟詹庭豪手捧牌位，與詹的遺孀和家人一同完成奉安儀式。

謝國樑表示，今日懷著沉痛與感念的心情，恭迎基隆市英雄、分隊長詹能傑入祀奉安。詹能傑於今年1月執行樂利三街火警救災勤務時，面對危急情勢，仍以專業與勇氣堅守崗位，以民為先的職責與擔當，令人深感敬佩與不捨。

謝國樑強調，今日將詹能傑靈位奉安於忠烈祠，正是對其奉獻精神最崇高的表彰，使其英名長存人心、永誌不忘。謝國樑親向詹能傑遺孀、家屬表達深切慰問，承諾未來將持續以實際行動支持消防同仁，並加強對烈士家屬的關懷與照顧。

基隆市消防局分隊長詹能傑於今年1月下旬英勇救人喪命，詹能傑弟弟詹庭豪（左）與家屬手持詹能傑牌位，今天入祀忠烈祠。（圖為基隆市政府提供）

基隆市消防局分隊長詹能傑於今年1月下旬英勇救人喪命，基隆市政府依據忠烈祠入祀辦法，今天完成詹能傑牌位入祀忠烈祠儀式，表彰詹能傑在救災勤務的付出與貢獻。（圖為基隆市政府提供）

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