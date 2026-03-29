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    首頁 > 政治

    歷經5年雲林縣志編纂完成 4/7起開放20鄉鎮市公開閱覽

    2026/03/29 13:58 記者李文德／雲林報導
    經5年多雲林縣志宣告初稿完成，縣府公布，4月7至27日在20鄉鎮市公所、圖書館設置公開閱覽據點。（記者李文德攝）

    經5年多雲林縣志宣告初稿完成，縣府公布，4月7至27日在20鄉鎮市公所、圖書館設置公開閱覽據點。（記者李文德攝）

    雲林為全台唯一無縣志縣市，縣府2021年啟動縣志編纂，經5年多，總字數逾710萬字的縣志宣告初稿撰寫完成，為求內容更完善，縣府今（29）日公布，4月7至27日在20鄉鎮市公所、圖書館設置公開閱覽據點，並有意見回饋機制，後再比對、分析，最快10月正式出版。

    縣府文觀處長謝明璇表示，雲林縣志邀請國立中央大學教授吳學明，召集45位來自歷史、地理、社會、經濟等不同專業學者共同組成撰稿團隊，縣志分為沿革、地理、政事、經濟、教育、社會、宗教、文化及人物共九志，合計共11卷34篇，總篇幅達710萬字，更聘請邀請65位學者組成審查團隊，確保內容品質。

    日前縣志初稿完成，今雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、立委張嘉郡與團隊共同召開雲林縣志公開閱覽記者會。謝明璇表示，4月7至27日將在全縣20鄉鎮市共21處圖書館、公所設置實體閱覽據點，現場更有意見表可填寫，此外縣府同步在文觀處官網提供線上閱覽、意見回饋QR code，盼各界給予修纂意見，後續更會比對、分析文史資料，最快者可望10月正式出版。

    吳學明表示，歷經多年密集訪談、會議、撰稿，終於可以將成果展現給大家，感謝各界提供支持協助，不過縣志撰寫難免有疏漏、錯誤之處，懇請大家踴躍翻閱各篇文稿，如有不適切資料，可具體告知讓團隊重新檢視資料，讓縣志更周延正確。

    張麗善表示，1973年雲林縣只有縣志手稿但未全完成，感謝編纂團隊努力完成艱鉅任務，歡迎民眾提議寶貴意見，此外縣內14鄉鎮正進行鄉鎮志編纂，期盼儘速完成讓大家看見雲林歷史與文化。

    經5年多雲林縣志宣告初稿完成，縣府公布，4月7至27日在20鄉鎮市公所、圖書館設置公開閱覽據點。（記者李文德攝）

    經5年多雲林縣志宣告初稿完成，縣府公布，4月7至27日在20鄉鎮市公所、圖書館設置公開閱覽據點。（記者李文德攝）

    經5年多雲林縣志宣告初稿完成，縣府公布，4月7至27日在20鄉鎮市公所、圖書館設置公開閱覽據點。（記者李文德攝）

    經5年多雲林縣志宣告初稿完成，縣府公布，4月7至27日在20鄉鎮市公所、圖書館設置公開閱覽據點。（記者李文德攝）

    經5年多雲林縣志宣告初稿完成，縣府公布，4月7至27日在20鄉鎮市公所、圖書館設置公開閱覽據點。（記者李文德攝）

    經5年多雲林縣志宣告初稿完成，縣府公布，4月7至27日在20鄉鎮市公所、圖書館設置公開閱覽據點。（記者李文德攝）

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