王鴻薇歡慶青年節 網嘲諷：妳不是去凱道挺貪污嗎？

王鴻薇今日在社群貼文歡慶329青年節，由於王是傳出將現身凱道的藍委之一，許多網友也在王鴻薇的貼文底下留言嘲諷：「趕快衝去凱道挺貪污～」（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城弊案，一審判刑17年、褫奪公權6年，民眾黨主席黃國昌對此號召小草29日「上凱道討公道」，更有20名國民黨立委要到場聲援。王鴻薇今日在社群貼文歡慶329青年節，由於王是傳出將現身凱道的藍委之一，許多網友也在王鴻薇的貼文底下留言嘲諷：「趕快衝去凱道挺貪污～」

王鴻薇在社群貼出圖文，並說：「329青年節，鴻薇與你/妳一起在夢想的道路上衝呀！」不過王鴻薇此言一出，隨即引發網友嘲諷：「你們也要繳700元參加嗎？」、「青年節去凱道看那些被毀掉的青年，然後妳還去搖旗吶喊？」、「329原來是青年節啊，我還以為是什麼挺貪污節～」、「要大家跟你們一起上街挺貪汙！？」、「欸不是要去凱道跟小草一起挺貪污嗎？」

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國民黨立法院黨團28日宣布，29日將有超過20位黨籍立委將出席聲援民眾黨前主席柯文哲的凱道集會行動，「我們全力支持，絕不缺席」。據傳林沛祥、徐巧芯、洪孟楷、李彥秀、黃健豪、羅廷瑋、王育敏、羅智強、鄭正鈐、馬文君、許宇甄、廖偉翔、賴士葆、林德福、王鴻薇、鄭天財、楊瓊瓔、羅明才、邱鎮軍、顏寬恒都將現身凱道。

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