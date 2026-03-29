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    首頁 > 政治

    顏慧欣辭呈何時批准? 知情人士：卓揆3月初口頭准辭

    2026/03/29 07:10 記者鍾麗華／台北報導
    行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣12日因病離世，享年53歲。（資料照）

    行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣12日因病離世，享年53歲。（資料照）

    行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣12日因病離世，享年53歲，傳出她生前疑遭職場霸凌，有媒體質疑，顏慧欣過世後，行政院長卓榮泰仍未獲批准她的辭呈。知情人士澄清，由於顏慧欣當時病重，辭呈是用簡訊的方式提出，因為情況特殊，卓揆是在3月初口頭准辭。

    卓揆在27日受訪時表示，顏慧欣在今年農曆年的連假當中，用傳真的方式、簡訊的方式傳來一封辭職信，當時正值年假當中，所以辦公室同仁第一時間也回覆，請她能夠好好的珍惜、保重身體，因為她文中也提到，身體如果好轉，願意再為國家來服務，所以我們也希望她身體保養之後，能夠儘速的再回到工作崗位上。

    據了解，顏慧欣是在2月19日以簡訊提出辭呈，當時卓揆表達希望她好好休養、把身體養好，228連假時也表達關心，而卓揆顧慮她身體狀況，才在3月初口頭准辭。而一般公務體系的辭呈，會有公文形式的書面辭呈，以作為存證，因此也會有批示的程序。不過，顏慧欣情況特殊，卓揆在3月初是以口頭准辭。

    據指出，顏慧欣在去年9月下旬，便因身體健康因素請假，但她並非一路請假到今年過年提出辭呈為止，而是斷斷續續請假，身體狀況好轉時，仍會回到工作崗位，關心台美談判的進度。

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