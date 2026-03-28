團結就是超能力！范雲赴馬尼拉演說 號召各國「民主超人」攜手抗中

民進黨立委范雲今（28日）出席在菲律賓馬尼拉舉行的亞洲自由民主聯盟論壇，並發表「民主的挑戰與機會」專題演講。（圖由范雲辦公室提供）

民進黨立委范雲今（28日）出席在菲律賓馬尼拉舉行的亞洲自由民主聯盟論壇。她分享台灣從威權轉向民主的歷程，並指出台灣已成功降低對中國經濟依賴，呼籲亞洲各國「民主超人」攜手應對中國威脅，共同守護民主與繁榮，「團結，就是我們的超能力！」

亞洲自由民主聯盟（CALD）於3月26日至28日，在馬尼拉召開「全關乎民主（All About Democracy）」論壇暨第52屆執行委員會議，集結了菲律賓、泰國、新加坡、印尼、柬埔寨等國的國會議員、政要與專家。民進黨作為創會會員，由范雲、國際部副主任邱雯莉及青年部副主任吳奕柔代表出席。范雲甫於去年底被提名為母組織「國際自由聯盟」副主席，受邀發表「民主的挑戰與機會」專題演講。

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演講一開始，范雲首先回顧台灣民主史上的三大轉折。她強調台灣今日的自由與幸福成就並非偶然從二二八到總統直選，仰賴的是「前輩的犧牲」、「人民追求理念的出錢出力」以及「社運與民主運動的有力結盟」。

范雲說明，二二八事件損失一代本土菁英，卻也催生海內外台獨運動的民主種子；1979年美麗島事件透過公開審判點燃政治啟蒙火種，成為民主化轉捩點。身為野百合學運總指揮，她特別提到，1990年學生透過靜坐促使政府承諾民主改革，開啟全面改選。台灣經歷了與許多亞洲鄰國相似的威權陣痛，而這段由下而上翻轉威權的歷程，正是民主韌性的核心。

談及當前挑戰，范雲引述數據表示，台灣對中投資佔海外投資比重，已從前總統馬英九政府時期的83.8%，大幅降至3.8%。除了矽盾之外，當全球意識到中國佔無人機產量七至八成的風險時，台灣產業正迎來「起飛」契機，例如台灣企業自2016年起發展「無中國零件」的無人機，且成本僅日、韓的一半，無人機與半導體產業正成為全球「非紅供應鏈」不可或缺的一環。

演說最後，范雲列舉，去年公民因不滿在野黨屢次通過違憲法案而包圍立法院，發起全國性的大罷免；以及馬太鞍風災中，20天累積50萬人次的「鏟子超人」救災行動，展現面臨災害時的社會韌性。高度活躍的公民參與，讓台灣在面對政治或自然災難時，展現出強大的韌性。

范雲並強調，中國的威脅不只針對台灣，而是對所有亞洲民主靈魂。她呼籲所有守護民主的「超人」夥伴，並以「團結，就是我們的超能力」作結，盼各國攜手守護亞洲的民主與繁榮。

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