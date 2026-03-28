如何修補初選內鬥裂痕？徐欣瑩：會拜會陳見賢、努力整合新竹縣團結

立委徐欣瑩表示，將主動拜會副縣長陳見賢、聽取其意見，及傾聽各界寶貴的意見，努力整合新竹縣團結。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣長提名初選「73制」結果今晚揭曉，立委徐欣瑩擊敗對手副縣長陳見賢勝出，對於外界關切初選期間競爭激烈，以及「未來有可能邀請陳見賢加入團隊嗎？」 徐欣瑩表示，將主動拜會陳見賢、聽取其意見，傾聽各界寶貴的意見，努力整合新竹縣團結。

媒體提問，初選後外界關切黨內如何修補初選內鬥造成的裂痕，徐欣瑩受訪表示，選戰過程該團隊有很多資訊是在網路上看到，今天結果揭曉，會以最大的誠意面對黨員同志與陳見賢，爭取大家的團結合作；在選戰過程中，對方陣營也一直強調「團結的國民黨」。

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徐欣瑩說，面對年底大選，她必須扮演「最強母雞」的角色，帶領各級民代與鄉鎮市長全力輔選；她會傾聽各界寶貴的意見、整合新竹縣團結。

對於媒體追問「未來有可能邀請陳見賢加入團隊嗎？」徐欣瑩說，她會拜會陳見賢、聽取陳見賢的意見想法，未來若有任何情況會跟外界報告，今天結束後，她就會跟陳見賢聯繫。

徐欣瑩在獲悉勝出發表感言時數度哽咽，徐欣瑩說，她認為2026國民黨的候選人，要推出獲得最廣大民意支持者。她非常感謝黨員同志及新竹縣縣民，大家對她的支持，一起打贏這場初選！

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