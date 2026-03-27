徐欣瑩陣營：不知有第4家民調 、何以陳見賢知之甚詳

黨內初選中的國民黨立委徐欣瑩（左）表示，他們沒聽過有第4家民調公司干擾民調作業，何以陳見賢知之甚詳細節，請他說清楚跟這家公司的關係。（記者黃美珠攝）

國民黨立委徐欣瑩陣營回擊黨內初選對手、副縣長陳見賢競辦稍早的指控，強調他們今天早上發布的民調數據並不在公職人員選罷法的規範內，也就是黨內初選並無不得發布民調的限制。至於陳陣營所聲稱有第4家民調公司干擾正常進行中的民調作業，他們完全沒聽過此事，陳見賢何以知之甚詳？

徐欣瑩陣營表示，陳見賢指「畢肯市場研究公司」不是國民黨黨部所委託的，且就特定族群採樣一事，他們完全沒聽過，但何以他可以如此清楚明列電訪細節？陳見賢必須詳細說明其與「畢肯市場研究公司」的關係，以昭公信。

請繼續往下閱讀...

徐欣瑩陣營也抨擊，就國民黨新竹縣黨部專職幹部公開為陳見賢助選的行徑，縣黨部卻以「不違法」來搪塞。但依國民黨2026年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名作業要點第9條第1項規定「各級黨部專職幹部應嚴守公正超然立場，不得對任何登記同志作重點支持」，縣黨部自己違反作業要點，要新竹縣民如何信任選務的中立性？

至於有關政黨初選前不得發布民調，否則違反選罷法的爭議，徐欣瑩辦公室轉述律師練鴻慶說法指出，目前政黨初選適用選罷法的罰則規定，只有第97條「搓圓仔湯」跟第99條「賄選」條款，黨內初選並沒有不得發布民調的限制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法