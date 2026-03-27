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    首頁 > 政治

    AI假醫師氾濫 陳菁徽要求即刻下架、建議創立「AI石崇良」

    2026/03/27 06:30 記者劉宛琳／台北報導
    A1假醫師氾濫。（取自陳菁徽臉書）

    A1假醫師氾濫。（取自陳菁徽臉書）

    真醫師、AI醫師傻傻分不清楚？國民黨立委陳菁徽表示，去年衛福部承諾會儘速釐清「醫師法」對虛擬醫師形象的法律適用性，但4個月過去仍未見進度。她建議衛福部長石崇良創立一個「AI石崇良」推廣醫療政策，說不定成效會比政府推廣成效還要好；石崇良說，他會考慮看看。

    陳菁徽表示，去年底衛福部曾經信誓旦旦的說，「非醫師身分絕對不得使用醫師名稱」，這是維護醫療專業與國人健康的最底線，也承諾會儘速釐清「醫師法」對於虛擬醫師形象的法律適用性，並且研擬一套合法的身分揭露。

    陳菁徽表示，也就是說，AI醫師不能隨便出現，需要有一定的真實身分，否則若傳遞錯誤資訊，結果民眾誤信進而出現意外，誰來負責？誰可以負責？但4個月過去，衛福部承諾要釐清法律資格以及揭露資訊的進度，一樣沒有看到。

    陳菁徽表示，她質詢時介紹幾個新的AI醫師給衛福部長認識，一個是肛腸科許為民醫師，還有張弘毅醫師，她查詢過醫事人員查詢系統，都沒有這些人。也有一些醫療頻道，打著醫師的名義，分享不完全正確的醫療之資訊後，竟然在結尾處業配帶貨賣產品。縱使這些頻道賣的產品不一定是壞東西，但沒有監管，就是讓民眾權益限於一個危險之中。

    陳菁徽說，諷刺的是，這些AI醫師在YT頻道的訂閱數、流量非常的好，訂閱數20幾萬，甚至是衛福部的5倍。她具體建議衛福部長，要不要考慮創立一個「AI石崇良」，講解一些醫療知識，推廣醫療政策，說不定成效會比現在政府推廣成效還要好。石崇良說，他會考慮看看。

    陳菁徽表示，部長願意應用AI技術當然好，其實也有許多基層的醫師，他們是真正專業於不同科別，能夠提供正確醫療知識的人，但受限於資源或者相關知識技術的門檻，他們需要政府的輔導與協助。

    陳菁徽具體要求衛福部，一，落實快速下架機制：儘快與數發部協作，建立「及時通報，即刻下架」的跨部會通道；建立即時澄清機制；二，建置官方查證專區，整合醫事人員查詢系統，讓民眾能夠分辨醫師真偽，並針對網路流傳的醫療假資訊，於24小時內提供官方即時澄清與正確衛教資訊。

    陳菁徽說，在AI時代，更要有完善的監管機制，才能確保民眾受益於科技發展，而非淪為科技猛進下的受害者。

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