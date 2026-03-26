PO長文三度強調這件事 柯文哲：今日是我明日可以是任何台灣人

北院一審結果出爐後，遭判17年的柯文哲召開記者會，情緒一度激動。（記者羅沛德攝）

前台北市長柯文哲涉京華城、政治獻金等案今天（26日）一審宣判，被合併判處17年有期徒刑。今晚柯文哲在社群發文，再次強調自己沒有貪污、沒有圖利，一切都是賴清德政府的政治劇本。他繼續將自己形塑成「國家機器」下的受害者，意圖將一審判決轉化為政治對抗來動員小草。

柯文哲晚間在臉書PO文，「這個案件並沒有在追求事實真相，只是在為一個早已寫好的政治劇本，善後而已。在這場審判中，證據法則被拋棄了、證詞被選擇性採信、程序正義蕩然無存。我們看到的，這不是一個法治國家的審判，而是一場政治操作下的司法表演。這個案子過程當中有太多的政治介入。台灣司法社會信任度本來就不高，本案審判長講過『台灣司法很脆弱』，我要說的是『老百姓面對國家機器，其實更脆弱』。經過這個案子，台灣司法更脆弱，司法的社會信任度更低了。」

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「一年多前，北檢與廉政署兵分五十多路搜索我家和我的辦公室、還有台灣民眾黨中央黨部……搜索理由是什麼？他們說，我們購買商辦的錢是沈慶京的賄款；他們說京華城的容積率審議沒有法源基礎；他們指控我家有不明財產與金流。到現在，竟然用捐給台灣民眾黨的210萬，我根本不知道的政治獻金，判我13年貪污重刑。這個案子從頭到尾都在構陷，檢察官明知京華城容積獎勵屬行政裁量範圍，卻故意曲解法令、隱匿有利證據；不查證金流，卻用不實內容向法院聲請搜索票，這是『騙票搜索』。」

「我不會圖利，也不會貪污，執政當局的司法單位必須先說明你們當初搜索我家的理由和證據，但他們從來不說明，只是透過各種媒體放話、未審先判、押人逼供、不正訊問，來建構這個虛假的案情，把柯文哲打成貪污犯、把台北市政府的合法程序打成非法。我再講一次，『我沒有圖利、也沒有貪污，我非常坦蕩』。到現在為止，經過這麼多審訊，到現在為止沒有任何一個公務員說『柯文哲有跟他說要怎麼處理』，也沒有任何一個都市計畫委員會的委員說我有指示、說我有參與京華城容積率的決定。如果我都沒有指示，我是怎麼圖利的？北檢動用國家機器調查超過一年也沒有不法金流。面對媒體鋪天蓋地的抹黑造謠，如果沒有被關這一年，還不知道怎麼證明我的清白。」

柯文哲接著稱：「但這場審判，最令人痛心的，不只是我個人受苦，我擔心整個公務體系不知道怎麼做事。事實是，前都發局局長黃景茂被列為圖利罪共犯，檢方起訴求刑7年、併科罰金1000萬元，他堅持無罪答辯，因為都發局只做形式審查，真正的審議權在獨立機關都委會，他沒有參與審議，甚至他早就離職去中央任職。他一再表示自己不認為送研議違法，卻被檢察官一再威脅，威脅不成竟竄改筆錄，把黃景茂說『我不認為我有違法』改成『我知道違法，仍然推進去』。北檢你們是偽造筆錄。因為他不肯合作認罪，今天竟然判他6年重刑。一位依法行政的局長，被威脅、被威脅不成就竄改筆錄。從『不認為違法』，變成『明知違法仍推動』。這不是偵查，這是在製造冤獄。」

「李文宗從來沒有參加過京華城案，當時他根本不在台北市政府、也從來沒有當過民眾黨的財務主管，他只是因為威京集團捐了210萬的政治獻金之後，朱亞虎寄了一封簡訊給他，就被關了11個月。一個與京華城無關的人，只是他是柯文哲競選總統時的財務長，為了逼他講話，就被羈押11個月。這不是司法，這是冤獄。​」

「邵琇珮是大家公認的優秀公務員，她有都市計畫專業、認真工作。她不認為自己提出『都市計畫法第24條』讓京華城透過細部計畫向都委會申請容積獎勵有任何違法之處，但她卻向檢方認罪，因為她『思慮不周』。思慮不周就有罪嗎? 這是不堪壓迫、被迫認罪。一位專業、守法的公務員，只因依法提出都市計畫，最後被迫認罪。這是在摧毀公務員的專業、扭曲行政裁量權。」

「彭振聲前副市長作為資深公務員，依法召開都委會、主持會議，讓所有人充分發言，討論出一個可以讓地主和台北市都能接受的『共識方案』。他說『柯文哲沒有對他下任何指示』，可是檢方說有『不同意見』就不該討論，討論出共識就叫『圖利』，所以他也認罪。依法主持會議、形成共識，而且還是全程錄影錄音、還上網公開的會議，這個會議卻被檢方認定為『圖利』，以後要行政部門怎麼做事？」

柯文哲繼續控訴，「檢方的起訴書前言不對後語，起訴後、審理期間還不斷提出『補充理由書』，給到30份，這代表檢察官沒有證據、先把人關起來、再找證據。檢察官從被扣押的手機、電腦裡找資料，『先射箭再畫靶』，編故事、羅織罪名，對被告、證人和他們的家屬製造不斷追殺的恐懼，最後逼死彭振聲的夫人。」

「檢察官為了逼供沈慶京，以『視察』名義前往醫院訊問，東窗事發後還由北檢發假新聞，說那是視察。是視察，就不要訊問；是訊問，就給我錄影錄音，讓律師在場。北檢從頭到尾都在說謊。北檢更在訊問過程中，恐嚇沈慶京要抽銀根、要羈押，目的只是要沈慶京咬柯文哲。」

「程序不正義、偵查亂公開、有罪推定，審訊過程中，法官幾乎不問問題，順著檢方虛構的故事審理。用虛構的1500萬定不了柯文哲的罪，就用捐給台灣民眾黨的210萬判我貪污，用朱亞虎莫名其妙的認罪定我的罪，李文宗過去被說成是收賄的白手套，結果無罪，北檢還是把他羈押了11個月，是為了什麼？這根本就是政治辦案！」

「作為獨立行使職權的都市計畫委員會，如果檢察官對審議結果不滿意，怎麼會是羈押完全沒有參與都市計畫審議的柯文哲？政治獻金案，指控我一大堆，有查到任何錢流於私用嗎？這不是執法，這是政治清算。他們只需要創造一個政治上的罪名。整套劇本從監察院2023年的糾正文，成為民進黨在2024年大選的武器，結合內政部、地檢署、廉政署、鏡新聞，共同製造本案。」

柯文哲痛罵：「程序正義，是法治的基石。沒有程序正義，就沒有實質正義。然而今天，我們看到的是，有罪推定取代無罪推定，羈押逼供取代實質證據，政治立場凌駕程序正義，檢察官可以違法而不受制約。當法官不再堅守獨立審判，崩壞的不是個案，而是整個國家的司法信任。如果檢察官的違法，不是個別行為，而是集團性的縱容與默許，那麼受傷的，將是最脆弱的人民。」

「如果法官審理案情不是依據事實、獨立審判，而是尊重審級制度、是以被告在羈押下失去任意性的自白當作『證據』；那麼被告在被起訴的那一天，就已經失去了被公平審判的機會，整個司法面臨正當性的危機。如果一個國家可以用模糊的『某時地』將人起訴；如果可以把政治獻金當作前金，推論出一定有後謝，然後沒有任何後謝的證據，就可以將人定罪；如果一個司法可以用扭曲的筆錄，來決定一個人的命運；如果今天被犧牲的是柯文哲，明天，可能就是任何一個台灣人；此時、此刻的台灣司法，已經成了『莫須有』的代名詞。這是台灣的危機。」

最後他說：「司法可以犯錯，但不能沒有良心。國家機器可以有權力，但不能沒有界線。這場審判會在台灣歷史留下紀錄，如果司法改革有起點，應該就是此時、此刻、此地，不再是『某時地』。我再講一遍『我沒有圖利、我沒有貪污、我非常坦蕩』，用210萬我不知情的政治獻金當作收賄、根本是抹黑。你們以為毀掉一個柯文哲、想為執政黨掃除將來選舉的障礙，但毀了一個柯文哲，還有千千萬萬的小草。我們要阻止司法繼續沉淪敗壞、要阻止司法變成政治工具。這場審判還沒有結束，賴清德！我們絕對不會妥協、我們永遠不會屈服！」

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