京華城宣判「210萬」成焦點 陳佩琪：不到我收入一半要被關10幾年？

陳佩琪日前攜帶柯文哲照片參加兒子畢業典禮。（資料照，翻攝臉書）

因涉京華城、政治獻金等弊案，台北地院今判處前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲合併執行17年徒刑，褫奪公權6年。對此，民眾黨傍晚召開國際記者會回應判決結果。柯文哲妻子陳佩琪稍早於臉書表示，他自始至終就是個怪咖，曾說賺錢就是要給妻小用；柯如今因為210萬要被關10幾年，「這些錢竟不到我年收入的一半？」深感疑惑，更稱若檢調證據確鑿，將說到做到「我去北院跳樓」。

陳佩琪臉書貼文指出，我跟我先生柯文哲結婚35年，自始至終覺得他就是個怪咖，他當醫生，總是視病人的生命比家庭還重要，我也不以為意，因為病人的命本就較重要，有份優渥的醫師薪水，但日子過得跟苦行僧一樣，甚至是有點窮酸，我曾問他收入不錯啊，幹嘛過這種日子，他雖有亞斯特質，卻很感性的跟我說，他賺錢是要給妻小用的…

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陳佩琪接著說，我真的不知道他今天貪了人家的210萬元給佩琪享樂、害自己要被關十幾年，而這些錢「竟不到我年收入的一半？」她直言，自己不買名牌，不好美食，不請傭人，每天搭公車上下班，到底你貪210萬給我幹什麼？請問錢在哪裡呢？我們家所有的存摺、住家（只差化糞池沒開挖）都被抄到天翻地覆了，請問法官，我先生貪污的錢在哪裡，你幫我找出來，家裡錢財都是我在打理的，五天後辯論庭直播出來，請大家幫找柯文哲貪錢給佩琪的證據，特別是青鳥要看我跳樓的，法官都幫你們找到貪污210萬的證據了，直播完，證據明確了，說到做到，我去北院跳樓。

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