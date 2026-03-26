京華城案柯文哲重判17年 北檢另偵辦北士科等5大案

台北地檢署針對前台北市長柯文哲涉財產來源不明罪、北士科、魚果市場、台智光與南港轉運站BOT等5大案，持續偵辦中。（記者塗建榮攝）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城收賄等弊案，台北地方法院今日審結，依貪污治罪條例違背職務收賄罪、公益侵占及背信罪，判處柯文哲有期徒刑17年。除已宣判4案外，台北地檢署針對柯文哲另涉財產來源不明、北士科、魚果市場、台智光及南港轉運站BOT等5大案，目前仍持續偵辦中。

柯文哲涉京華城案、民眾黨政治獻金案、眾望基金會背信案及申報不實案，檢方起訴柯文哲違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等4大罪，具體求刑28年半。

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台北地方法院今宣判，將柯文哲依違背職務收賄罪判處13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年，可上訴。

除了已經宣判的4案外，北檢調查，柯文哲妻子陳佩琪曾密集透過ATM存款數十次，並於第一銀行保險箱存放現金100萬元。檢方初步認定，柯文哲任職公務員期間，財產增加幅度與薪資收入顯不相當，並針對資金來源交代不清部分，檢方已另簽分財產來源不明罪案件進行追查，釐清是否有隱匿不法所得情事。

另針對北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權案，台北市議會調查指出，柯市府任內招標條件多次放寬，且T17、T18免除投資計畫書，涉有行政缺失。檢方已將柯文哲列為貪污治罪條例圖利罪的被告。

北市議員質疑，柯市府對第一果菜及魚類批發市場改建工程疑「減項發包、追加預算」，強迫繼任的蔣市府買單，涉嫌圖利中華工程公司新台幣50億元；柯文哲也在台智光案、南港轉運站BOT案被控圖利。

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