馬英九失智？ 王淺秋爆馬已不認得總統府同事：相當不忍心

馬英九失智傳言滿天飛。（資料照）

馬英九基金會茶壺風暴持續延燒，遭「切割」的前執行長蕭旭岑日前稱「馬前總統忘記了很多事」引發各方懷疑，有關「馬英九失智」的爆料滿天飛。資深媒體人王淺秋昨日爆料，馬英九已忘了多位在總統府工作過的前同事，針對蕭旭岑與馬英九基金會中的風波，她也不忍心地問，這樣真的好嗎？

有媒體報導，馬英九近日接受《聯合報》專訪時，出現很多次「重複句子」，以及意料之外的言詞；此外，新黨成員王炳忠也宣稱，去年到中國參加海峽論壇時曾與馬英九近距離接觸，當時互動就發現確實「怪怪的」，「見到我張大了嘴，眼神呆滯」，他還表示，再觀察馬英九，發現他行動也有些吃力的感覺，「整個神情和身體狀況，都不似前些年我曾現場見過的馬英九」。

請繼續往下閱讀...

王淺秋昨日在政論節目中質疑，馬英九怎麼會早上還在問蕭旭岑、王光慈怎麼都不見了，忘記兩人已經離職，下午又馬上稱兩人可惡、要法辦。王淺秋還爆料，她聽到幾個過去馬英九總統時期在總統府任職的同事跟她說，馬英九已經不認識他們了，「他只記得市府時期的人」。她也直言，自己對此感到相當不忍心。

王淺秋也說，再這樣下去「大家都是輸家」，從國民黨中央、兩岸路線到馬英九的歷史定位以及蕭旭岑未來的路，「到底有誰得到好處呢？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法