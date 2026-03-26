本來不止李貞秀！卓冠廷揭：徐春鶯原計畫拿下3席立委

民進黨新北市議員卓冠廷。（資料照）

前民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯涉犯「反滲透法」被起訴，檢調偵辦發現，徐春鶯培養中配參政，多次向中共官員彙報，上海市統促會副主任孫憲曾回覆：「李貞秀接班應該沒問題吧？」對此，民進黨新北市議員卓冠廷表示，這一屆國會，本來可能不止一個李貞秀，而是三個。

卓冠廷在臉書發文表示，徐春鶯不滿中國國民黨長期國會多數，卻不縮短中配取得台籍時間；後來國民黨不分區立委安全名單又沒中配，讓徐春鶯覺得國民黨在騙票。2016年之後，徐春鶯決定轉向其他政黨。2023年元月，徐春鶯最大的突破，就是結識柯文哲；而後在同年九月，與柯文哲、黃珊珊、周榆修在民眾黨中央會談。

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卓冠廷指出，徐春鶯與民眾黨聯繫種種，全數向中共彙報。他們甚至計謀，在擠進安全名單後，「刺激國民黨」，最終希望「達到三席（立法委員）。」本屆出現的「中配六改四」，是他們十年前就想做的事。

卓冠廷認為，本屆出現的李貞秀、差點出現的徐春鶯，就是他們十年前就想做的事。他們的目標從沒變過，就只是在等機會滲透、取得多數而已。這一屆立法院的亂象，全部都是早就在等待時機發動的。

他說，台灣人很善良，只要有人跳出來洗「這都是陰謀論」，很願意選擇相信。好險台灣人夠聰明，沒讓徐春鶯第一次掛著民眾黨得逞，但要是因此鬆懈、心軟，他們要放十幾二十個李貞秀進來都會得逞。

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