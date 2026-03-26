為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    本來不止李貞秀！卓冠廷揭：徐春鶯原計畫拿下3席立委

    2026/03/26 18:56 即時新聞／綜合報導
    民進黨新北市議員卓冠廷。（資料照）

    民進黨新北市議員卓冠廷。（資料照）

    前民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯涉犯「反滲透法」被起訴，檢調偵辦發現，徐春鶯培養中配參政，多次向中共官員彙報，上海市統促會副主任孫憲曾回覆：「李貞秀接班應該沒問題吧？」對此，民進黨新北市議員卓冠廷表示，這一屆國會，本來可能不止一個李貞秀，而是三個。

    卓冠廷在臉書發文表示，徐春鶯不滿中國國民黨長期國會多數，卻不縮短中配取得台籍時間；後來國民黨不分區立委安全名單又沒中配，讓徐春鶯覺得國民黨在騙票。2016年之後，徐春鶯決定轉向其他政黨。2023年元月，徐春鶯最大的突破，就是結識柯文哲；而後在同年九月，與柯文哲、黃珊珊、周榆修在民眾黨中央會談。

    卓冠廷指出，徐春鶯與民眾黨聯繫種種，全數向中共彙報。他們甚至計謀，在擠進安全名單後，「刺激國民黨」，最終希望「達到三席（立法委員）。」本屆出現的「中配六改四」，是他們十年前就想做的事。

    卓冠廷認為，本屆出現的李貞秀、差點出現的徐春鶯，就是他們十年前就想做的事。他們的目標從沒變過，就只是在等機會滲透、取得多數而已。這一屆立法院的亂象，全部都是早就在等待時機發動的。

    他說，台灣人很善良，只要有人跳出來洗「這都是陰謀論」，很願意選擇相信。好險台灣人夠聰明，沒讓徐春鶯第一次掛著民眾黨得逞，但要是因此鬆懈、心軟，他們要放十幾二十個李貞秀進來都會得逞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播