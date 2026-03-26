馬公里長走訪佛陀紀念館 深入心靈宗教之旅

今年馬公市里長文康活動，跨海前進高雄市佛陀紀念館。（馬公市公所提供）

今年的馬公市里長赴台文康活動今（26）日參訪高雄佛光山佛陀紀念館，觀賞4D動畫電影《佛陀的一生》。這次行程也作為基層幹部觀摩不同場域運作與引導方式的機會，從中累積實務參考，13名里長暨眷約50人參與。

佛陀紀念館以宗教文化為基礎，結合展示、導覽與體驗設計，形成層次分明的參觀架構。透過情境鋪陳與敘事安排，將理念轉化為可理解的內容，呈現開山祖師星雲大師所倡「做好事、說好話、存好心」3好理念在日常生活中的實踐，使參訪過程由觀看延伸至理解與體會，也讓來自不同背景的參訪者，能在同一脈絡中掌握重點。

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知見法師出面接待歡迎參訪團，並說明人間佛教理念與館區整體規劃。知見法師並代表館方致贈我不是「呷教」的和尚一書及和諧共生、馬到成功墨寶給馬公市長黃健忠，相關作品均出自星雲大師，作為交流紀念。馬公市里長聯誼會長蘇德成說，館區導覽與展示安排清楚，影像與解說搭配得宜，使內容更容易掌握，也讓參訪人員在過程中形成不同角度的觀察。

黃健忠說，里長在第一線面對的，多半是民眾最直接的生活問題，情況各不相同，沒有固定模式可以套用；如何找到可行作法，是基層工作的重要課題。透過觀摩不同場域的運作方式與溝通節奏，有助於在面對各類問題時，掌握處理的輕重緩急。回到地方服務，重點仍在把事情處理穩、處理順，讓工作一步一步落實。

佛陀紀念館致贈馬公市長黃健忠，星雲大師親筆墨寶。（馬公市公所提供）

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