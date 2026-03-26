京華城案回顧起訴書爆點 柯文哲踩飛輪收錢、沈慶京問應曉薇「不想爽？」

柯文哲涉京華城案、政治獻金案，今下午將宣判。（資料照）

前台北市長柯文哲2024年12月遭台北地檢署起訴求刑，起訴書內容曝光後引發外界高度關注，其中多段細節因情節戲劇化，被網友形容如同「八點檔」。從踩飛輪收款、硬碟「朕」檔案，到威京集團創辦人沈慶京與台北市議員應曉薇私密對話「妳今天不想爽啊？」私下對話內容，全都掀起熱議，外界也關注未來台北地院判決出爐，是否再度有爆點。

回顧起訴書內容，其中最受關注的是「踩飛輪收300萬元」情節。檢方起訴書記載，證人陳盈助稱，民眾黨周芳如曾聯繫他，表示有民眾黨有個基金會辦公室有裝潢需求，希望被捐款300萬元。數日後，陳盈助將現金交給親信邱清章。邱於2022年10月24日親自北上，前往台北市政府市長辦公室交付現金。

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依邱清章證詞，他將裝有300萬元的紙袋放在辦公室茶几旁地面，並放上名片，向柯文哲表示「市長，芳如有說你個人辦公室需要幫忙，我代表基金會過來看你一下」，當時柯正踩著飛輪，僅回應「嗯嗯」。邱見繼續坐著沒意思，隨後表示有約先離開，柯回應「好好好謝謝」，邱便將現金留在現場離去，而柯全程未離開飛輪機。

此外，檢方也在柯文哲的USB行動硬碟中，除了「2024」資料夾內的Excel檔案，記錄疑似金流資訊，包括「日期2022/11/1、小沈、1500」等內容，還有個名為「家訓」的資料夾，內含29個檔案，其中「朕.doc」檔案，柯自稱「朕」，並寫下「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」；另在「上諭.doc」中則出現「朕不是明朝萬曆皇帝」、「廷議制度」等文字。

起訴內容亦揭露，一份以柯友人「范有偉」名義的文字檔，記載柯應強化與科技業、新創、電信及金融服務業的連結，以改善「反商」形象，並建議營建業可私下維持良好關係，但公開場合不宜過於接近。

起訴書中還記錄威京集團創辦人沈慶京與台北市議員應曉薇的私密通話監聽內容，一開始沈「喂」2聲，應曉薇則是在「喂」1聲後，發出「嘿嘿嘿」的聲音，並說「嗯，哈囉」。接著沈慶京又開口說「幹嘛，妳今天不想爽啊？」應曉薇則回應，「沒辦法，昨天輪流看媽媽。你打另外一支電話給我好不好？」勁爆內容引起遐想。

起訴另揭露，柯文哲總統大選失利後，開始實施「傅冬菊（協助共軍解放北平城的名將傅作義之女兒）」計畫，想延攬「政二代」以反向影響其父母，還曾傳訊給民眾黨秘書長周榆修：「我們當然要執行傅冬菊計畫，政二代、富二代，是我們的目標」、「啟動傅冬菊計畫，列出我們要接觸的政二代名單，再逐一處理，顯見柯曾試圖透過人脈與家庭關係布局政治影響力。

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