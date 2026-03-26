柯文哲未判先挺清白 詹凌瑀轟黃國昌：選擇性正義

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

台北地院審理京華城案，將於今（26）日下午2點半宣判，前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲遭檢方起訴求刑28年6月，世紀大審判決結果備受矚目，民眾黨主席黃國昌痛批，我國作為民主法治國家，卻看見執政黨動用國家機器、搭配媒體政治追殺，破壞司法公正，更直言無論一審結果如何，都會告訴大眾「柯文哲清清白白」。對此，媒體人詹凌瑀表示，黃國昌講別再說什麼真相與價值，聽起來很漂亮，實際上就是先決定立場，再去找說法，不就是選擇性正義嘛！

詹凌瑀在臉書PO文表示，最近看黃國昌的發言，真的會讓人懷疑他是不是忘了自己以前在講什麼，自己人出事，他第一時間急著幫忙定調、幫忙洗白，講得斬釘截鐵，好像判決早就寫好了一樣。如果是別的政黨有風吹草動，他立刻變身最嚴厲的審判者，咆哮聲量開到最大。

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詹凌瑀指出，京華城案還沒宣判，就先替柯文哲背書「清清白白」。以前最愛掛在嘴邊的司法獨立，只要結果不合他意，就變成政治迫害。標準怎麼轉，完全看人，更離譜的是，他們自己提名的人徐春鶯都已經被起訴，還被指控跟中國那邊有往來，長期跟中共彙報台灣的政情和情報。這種事情如果發生在民進黨，黃國昌早就第一個跳出來酸言酸語，現在輪到自己人，整個人安靜到不行，好像這件事不存在一樣。

詹凌瑀直言，黃國昌講別再說什麼真相與價值，聽起來很漂亮，實際上就是先決定立場，再去找說法，不就是選擇性正義嘛！

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