徐春鶯案曝滲透路徑 杜奕瑾：已從寄生台灣變寄生國會

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（資料照）

民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯因涉犯「反滲透法」等罪被起訴，本報揭露，徐曾與中共官員討論李貞秀的立委接班布局。對此，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，寄生台灣，已經長成寄生國會，如果這些問題不追到底，今天是徐春鶯，李貞秀，明天還會有第三個、第四個，寄生不會因為你假裝看不見，就自動停止。它只會在你的鄉愿式的沉默裡長大。直到你發現病入膏肓無藥可醫。

杜奕瑾在臉書PO文表示，2020年，「寄生台灣」一文，談的是制度被鑽漏洞：有人不住台灣、不承擔台灣義務，卻可以享受台灣資源；有人不認同台灣，卻可以利用台灣的開放制度，反過來消耗台灣，那時很多人還以為，這只是福利漏洞、身分漏洞、治理漏洞。現在看來，不是單一漏洞，那是滲透的前哨。今天，這寄生已經不是纏在制度邊緣享受台灣人辛苦經營的社會福利，而是一路爬進政黨大腦爬進選舉、爬向台灣國家國會運作中心。

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杜奕瑾指出，新北地檢署這次起訴最駭人的地方，不只是指控誰替誰站台，而是它揭露了一條完整路徑：中國的滲透來源，透過在台代理網絡，長期蒐集政情、選情、政黨內部情報，再進一步介入候選人宣傳、選舉動員，甚至把國會席次當成可布局、可交換、可滲透的目標，當起訴書寫出「共同規劃國內陸配參政之進程、步驟」，寫出「藉動員能力為籌碼，向國內政黨索要不分區立委席次」，這已經不是單純政治醜聞，而是對台灣民主制度政黨神經中樞的直接置入代理人。

杜奕瑾續指，當年因為把「寄生台灣」一文執意要透過台北市大安區警察局要求杜奕瑾把文章下架的主角徐春鶯，被民眾黨規劃列入不分區名單。當時外界警告徐春鶯背景與中共關係密切，有人嫌是抹紅。到了2026年，檢方調查結露補上了這片拼圖，台灣今天面臨的危機，已經不是某個政黨對試圖併吞國家給予健保社會福利。而是台灣席位多數政黨的大腦正在被寄生。以致於連自己政黨的長期支持者都看不懂，在面對國家安全社會福利重要事項的重要決策，做出奇怪的決定。

杜奕瑾分析，國家預算被惡意拖住，民生法案被當成鬥爭道具，國安防禦被反覆扭曲、削弱、污名化，而任何揭露滲透風險的人，反而先被扣上「政治獵巫」、「逢中必反」的帽子。而執行公權力就被冠上獨裁者標籤，再配合親中網紅與社交媒體的操作，偽裝為朝野惡鬥；但放在檢方揭露的脈絡裡看，就會發現那不是單純的亂，而是計畫性的破壞民主憲政的機制以及社會信任，對民主決策中樞的慢性死亡消耗戰。

杜奕瑾補充，當一個政黨對滲透風險的本能反應，不是切割、不是調查、不是補破網，而是先進入受害者敘事，那它對台灣的傷害，往往比滲透者本人還大，今天台灣面對的，已經不是在社會福利上「寄生台灣」。而是寄生者已經學會透過中國與台灣政黨的利益交換，透過合法的民主選舉外衣一票未得保送攸關台灣未來的神經中樞，對台灣經濟成長、防禦系統等的破壞力。也能夠理解為何繼任人選李貞秀女士無法提出放棄中國國籍證明。

杜奕瑾說，這件事不能只停在徐春鶯、李貞秀兩人，社會真正要追問的是，哪些人替她背書？哪些機制讓她一路靠近國會？哪些政黨把明顯國安風險視為可交易的政治資產？哪些人直到今天還在把國安問題輕描淡寫成公關危機？

杜奕瑾直言，如果這些問題不追到底，今天是徐春鶯，李貞秀，明天還會有第三個、第四個，寄生不會因為你假裝看不見，就自動停止。它只會在你的鄉愿式的沉默裡長大。 直到你發現病入膏肓無藥可醫，瑞典學者Marcel Mangold 「中國知道，它的勝利有一半寄託於臺灣人民的沈睡。」在民主中沉睡，就會在獨裁中醒來。香港也是從立法會的淪陷開始，告訴你身邊的人。

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