花蓮縣長選舉最新民調「他」居冠 破4成「換無黨籍做做看」

花蓮縣長選舉國民黨提名吉安鄉長游淑貞（中），花蓮縣議長張峻（右）、縣議員魏嘉賢（左）以無黨籍表態參選。（資料照）

2026年花蓮縣長選戰，民進黨至今仍未推出人選，而國民黨提名吉安鄉長游淑貞，花蓮縣議長張峻、縣議員魏嘉賢都以無黨籍表態參選。《美麗島電子報》24日公布花蓮縣長最新民調，選民期盼換成無黨籍做做看的高達4成，讓國民黨繼續做僅有2成5；參選人張峻、魏嘉賢都回應說繼續努力爭取認同，而國民黨的吉安鄉長游淑貞則尚未回應。

花蓮縣議會議長張峻說，他看這份民調的調查時間是3月18到23日做的，距離他11日宣布參選也不過才過1週，對於剛起步就有這樣的數字，跟其他兩位從去年就開始勤跑的參選人，顯示後續的爆發力還可以有很大的期待，未表態的還有到4成，而且有一股聲音是想要改變、翻轉花蓮的，所以覺得那個空間很大，他會繼續努力的在跑基層，民調起起伏伏，平常心看待。

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前花蓮市長、縣議員魏嘉賢則認為，這份民調跟他去年自己做的民調差距沒有很大，看好度4成7，不過，從自己過去選舉經驗來看，花蓮人對於民調不表態的比例都是很高的，比較隱性，可是到最後要投票的時候才呈現出來，總結來講這民調就是供參考，還是要穩穩的、按部就班去走，會繼續聽選民的一些期待、期盼花蓮未來能做一些怎麼樣的改變，把選民的期待化成政見來落實。

而吉安鄉長游淑貞則由於鄉公所接獲恐嚇信件，不明人士揚言4月15日持刀衝入公所「砍一個人祭天」，到警局報案，競選團隊回應說，目前沒有特別想法，稍晚再回應。

《美麗島電子報》24日公布花蓮縣長最新民調，在適不適合擔任下屆花蓮縣長的部分，縣議員魏嘉賢以47.4％的支持度居冠、吉安鄉長游淑貞以39.6％排名第二，議長張峻則為29.8％。若以三腳督情況下，你會投票給誰？民調顯示，有28.7％表態會投給游淑貞、20.2％投給魏嘉賢、僅19.8％支持張峻，另外不投票/投廢票7.6％，未明確回答 23.8％。

然而，當被問及下屆縣長是否應繼續由國民黨執政時，僅有25.6％的民眾認同應給國民黨繼續做；相較之下，認為應該「換成無黨籍做做看」的比例高達41.7％，另外有32.7％的民眾未明確回答。這顯示花蓮民眾對於傅崐萁長期單一家族執政的現況，似乎出現了求新求變的渴望，這對無黨籍出身或具備跨黨派色彩的人選無疑是一大利多。

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