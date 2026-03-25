嘉義市長人選採「全市話」民調 藍白合4/6掀牌

嘉義市藍白合今協商，張啓楷（右）、翁壽良（左）4月6日前完成民調共推1人。（民眾黨嘉義黨部提供）

嘉義市長選舉國民黨提名醫師翁壽良、民眾黨徵召前立委張啓楷參選，2黨進行民調共推1人「藍白合」，與民進黨市長參選人王美惠競選市長。國民黨與台灣民眾黨協商工作小組今上午11點舉行會談，達成民調日期、方式等多項重要決議，敲定4月6日前由3家民調公司完成市話全民調，共推最強候選人。

「我將全力以赴。」翁壽良表示，今天協商過程針對民調日期、方式等討論，民眾黨原規劃市話70%、手機30%，因手機取樣較複雜，張啓楷最後同意全部以市話進行民調；遊戲規則出來之後，他將全力以赴、衝刺，接下來將進行掃街、市場拜票，爭取選民支持。

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張啓楷表示，民眾黨版民調只問張啓楷對王美惠、翁壽良對王美惠，但國民黨版提出在參選人前加上政黨名稱，他退讓接受；民眾黨版原訂手機30%、市話70%，符合抽樣樣本母體比例，民眾黨支持者年輕人居多，但執行難度高，為了促成藍白合，雖他的支持度將受影響，但他對自己有信心，更不能讓殷殷期待藍白合的民眾失望，可接受全市話。

他說，嘉義市排除手機，加上國民黨堅持的冠黨名，他與翁壽良民調應該很接近，但他近期跑遍基層，得到許多國民黨員支持，紛紛在廟口開講站出來熱情相挺，讓他對民調很有信心；希望促成藍白合的善意，能獲廣大民眾共鳴與支持，幫助民調勝出後整合，贏得最後勝利。

嘉義市長黃敏惠在協商快結束時抵達會場，她表示，民調勝出的最強參選人，張啓楷或翁壽良，她一定會全力輔選。

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