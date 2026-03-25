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    首頁 > 政治

    《選情初探》竹南鎮長估兩強相爭 空戰票不容小覷

    2026/03/25 17:19 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗縣議員葉忠倫已經表態轉戰竹南鎮長。（取自葉忠倫臉書）

    苗栗縣議員葉忠倫已經表態轉戰竹南鎮長。（取自葉忠倫臉書）

    苗栗縣第一大鎮竹南鎮受竹南科學園區影響，與鄰近的頭份市為少數人口持續成長行政區域，移入居民也成為決定鎮長人選關鍵。由於鎮長方進興2屆任滿，目前苗栗縣議員葉忠倫與鎮代會主席何秀綿已表態參選，預計上演兩強相爭戲碼。

    具時代力量黨籍的葉忠倫將以無黨籍身分參選，主打中間路線，但他不排除與其他政黨或地方重量級人物合作可能性。地方評估葉忠倫形象與擔任議員的表現，讓他獲得不少新移入居民認同，且地方可能會有其他勢力支持，彌補其陸戰較弱問題。葉忠倫雖為時代力量出身，但身段柔軟，與其他政黨或陣營勢力關係友好，可能吸引理念相同或與何秀綿不同陣營的勢力相挺。

    何秀綿已任2屆竹南鎮代會主席，基層實力雄厚，她除繼續勤跑地方，且近期常與方進興同框會勘，地方人士認為她獲方進興相挺；且近期苗栗縣長鍾東錦曾公開點名何秀綿、讚許其能力，若何秀綿原佔優勢的陸戰又獲得鍾東錦系統、方進興支持，將是其一大利多。

    另外，竹南鎮近年因外移人口頻頻推出新建案，相關外移人口與在竹南科學園區工作的鎮民，為傳統陸戰較難觸及票源，如何爭取空戰票源也是關鍵。

    竹南鎮代會主席何秀綿將轉換跑道參選鎮長。（取自何秀綿粉專）

    竹南鎮代會主席何秀綿將轉換跑道參選鎮長。（取自何秀綿粉專）

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