黃國昌是幫凶？！ 民眾黨稱要懲處李貞秀 周軒拋「1靈魂提問」......

民眾黨中配「立委」李貞秀。（資料照，記者塗建榮攝）

民眾黨中配「立委」李貞秀近日爆料新竹市長高虹安拿了前主席柯文哲700萬，引發黨內輿論譁然。民眾黨今（25日）認定李貞秀的言行破壞黨的名譽，將送交中評會裁處。政治工作者周軒得知，忍不住拋出「靈魂提問」：白營中評會真的敢動李貞秀嗎？

李貞秀23日晚間突然開直播，過程中意外爆猛料，宣稱她之前去聽柯案的庭訊，得知光是高虹安一個人就跟柯文哲拿了700萬，勁爆發言曝光掀外界熱議。儘管李貞秀24日出面坦承當下是一時情緒激動而失言，事實未經查證，後續會找機會向高虹安當面致歉，但仍讓小草無法接受，要求民眾黨換掉這號問題人物。

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而民眾黨中央昨天（24日）才證實收到檢舉，今天火速召開中央委員會，會中認定李貞秀的言行「已觸犯本黨違反正直誠信原則」，嚴重破壞黨的名譽，決議送交中央評議委員會來做懲處。

對此，周軒在臉書發文：「民眾黨中評會已經接到針對李貞秀的投訴，說會妥善處理這件事。但大家不要忘了，李貞秀今天可以大鬧台灣立法院，黃國昌也是幫凶。一年前各大新聞都做過專題報導，李貞秀一開始就是在黃國昌辦公室實習的。黃國昌還特別說明，這是柯文哲主席交代的。」

「所以黃國昌跟李貞秀共事了這段時間，不知道她的問題嗎？民眾黨中評會，真的敢處理一個創黨主席交代的，現任主席辦公室曾經的大弟子嗎？」

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