為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨台中北區議員佈局生變 新人吳文豪因故退選

    2026/03/25 17:11 記者陳政宇／台北報導
    民進黨佈局年底九合一選舉。（資料照）

    民進黨佈局年底九合一選舉。（資料照）

    民進黨佈局年底九合一選舉，新人吳文豪登記參選台中市第9選區（北區）議員，但因家中變故宣布退選；據了解，針對空缺名額，黨內傾向由選對會徵召其他人選。

    民進黨今天下午召開中執會。據轉述，秘書長徐國勇在黨務報告時說明，直轄市所有初選民調預計於本週完成；針對監察委員人選，民進黨目前已接獲總統府函文邀請推薦，將秉持用人唯才原則，不以政黨設限來蒐集推薦名單。

    徐國勇並說明選對會報告，原同額登記參選台中市第9選區議員的吳文豪，胞弟近日因車禍導致半身不遂，為照顧家人決定退出選舉。由於民進黨在該選區規畫提名兩席，黨內擬徵召其他人選補足缺額。

    此外，高雄市第10選區（前鎮、小港）議員參選人吳昱鋒雖通過初選，但因在初選期間違反黨內規定，懸掛與總統賴清德的合照看板，經勸阻仍未改善，黨部決定口頭警告並沒收參選保證金。

    曾任立委張雅琳助理的桃園市第4選區（蘆竹）議員參選人胡家智，被指控拿自家超市商品發送里民。選對會建議，司法單位目前正進行調查，待司法調查結果出爐後，再移交中執會處置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播