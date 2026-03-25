民進黨台中北區議員佈局生變 新人吳文豪因故退選

民進黨佈局年底九合一選舉。（資料照）

民進黨佈局年底九合一選舉，新人吳文豪登記參選台中市第9選區（北區）議員，但因家中變故宣布退選；據了解，針對空缺名額，黨內傾向由選對會徵召其他人選。

民進黨今天下午召開中執會。據轉述，秘書長徐國勇在黨務報告時說明，直轄市所有初選民調預計於本週完成；針對監察委員人選，民進黨目前已接獲總統府函文邀請推薦，將秉持用人唯才原則，不以政黨設限來蒐集推薦名單。

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徐國勇並說明選對會報告，原同額登記參選台中市第9選區議員的吳文豪，胞弟近日因車禍導致半身不遂，為照顧家人決定退出選舉。由於民進黨在該選區規畫提名兩席，黨內擬徵召其他人選補足缺額。

此外，高雄市第10選區（前鎮、小港）議員參選人吳昱鋒雖通過初選，但因在初選期間違反黨內規定，懸掛與總統賴清德的合照看板，經勸阻仍未改善，黨部決定口頭警告並沒收參選保證金。

曾任立委張雅琳助理的桃園市第4選區（蘆竹）議員參選人胡家智，被指控拿自家超市商品發送里民。選對會建議，司法單位目前正進行調查，待司法調查結果出爐後，再移交中執會處置。

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