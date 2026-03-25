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    首頁 > 政治

    民眾黨加開「政治獻金班」 柯文哲下課喊：原來這麼多眉角會觸法

    2026/03/25 15:37 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲京華城案宣判在即，民眾黨中配「立委」李貞秀前晚直播爆料，新竹市長高虹安曾收受柯文哲700萬元，再度引爆外界討論。資深媒體人邱明玉昨日在節目中透露，民眾黨前幾天特別開了「政治獻金課」，連柯文哲本人都去聽課。沒想到，柯文哲認真聽完課後竟表示，原來有這麼多眉眉角角會觸法，他都不知道。

    邱明玉昨日在政論節目中爆料，民眾黨近日開班授課，幫所有民眾黨參選人補充「政治獻金」的相關知識，連柯文哲都親自去聽課，還上得非常認真。邱明玉說，柯文哲上完課，還驚訝地表示，他原先都不知道有這麼多眉眉角角會觸法。

    對此，邱明玉也忍不住吐槽：「你已經當了8年市長，你早選過2次舉，現在才很認真地去上政治獻金的課，上完之後才講說原來有這麼多的眉角會觸法。」

    邱明玉指出，柯文哲被求刑的案中，很大一部份是違背職務罪等與政治獻金有關的事情。結果前幾天去上課才說「原來這些錢都是不能收的」，「你現在要跟我形塑你是這樣的人設嗎？」最後她也忍不住喊，覺得整個民眾黨都「好奇怪」。

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