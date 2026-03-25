被問軍購案 盧秀燕曝受川習會延期、「美國尚未完全端出來」

盧秀燕被問軍購案曝受川習會延期、美國尚未完全端出來。（記者蘇孟娟攝）

立法院外交國防委員會今開始逐條審查軍購特別條例，台中市長盧秀燕日前訪美曝與美方談及軍購案，台中市議會開議多名議員關切她面對軍購態度，及她支持的版本為何；盧秀燕強調，為了台灣安全必須提升自我防衛能力，最重要是要有武器；被追問支持的版本，她則說，「美國未完全端出來」，美方跟她說，因川習會受中東戰火延期1個月到1個半月，台美軍購案會受到「川習會」連動。

行政院軍購版本受藍白立委在立法院卡關多時，今立法院外交國防委員會終開始逐條審查，盧秀燕訪美11天，並抵華盛頓並拜會國防部、戰略部官員及美國眾議員等，多次強調跟美方有談及軍購議題，並以「買保險」籲軍購採購要盡快，不過，返國後始終避談軍購。

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台中市議會今開議，多名議員關切她訪美跟美方談論軍購內容及她支持的軍購版本為何，盧秀燕均未正面回應。

周永鴻指出，盧秀燕既然用公帑訪美，訪美內容均有必要說清楚，尤其立法院正在審軍購案，她不能在美說一套、在國內不談，她對軍購的態度及心中支持版本均應說清楚。

盧秀燕說，她在國內、國外態度一致，為了台灣安全必須提昇自我防衛能力，最重要有武器，否則沒辦保護自己，目前版本不一樣且武器項目很多，連美國自己也在調整；她支持最重要的版本是「我們要採購」且調整須符合最新戰爭的形式。

周永鴻再追問她心中支持的版本是多少，盧秀燕說，「美國還未完全端出來」，美方告訴她，川習會本來這個月出訪，受中東戰火川普要坐鎮美國影響，「川習會」會延1個月到1個半月，台灣軍購會有連動性，相信賴總統應了解有掌握也在等，「1個半月時勢會變化」。

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