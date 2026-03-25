中國網紅曾喊捐億「助攻犯台」猝死 她揭背後真相示警台灣年輕人

中國網紅張雪峰去年曾宣稱若解放軍攻台就捐款，24日突然傳出疑似心臟病發猝逝。（擷取自微博）

中國41歲千萬網紅張雪峰曾揚言若中共武力犯台，將捐出至少1億元人民幣（約新台幣4.63億元）助陣，昨（24日）卻驚傳因心臟病驟逝。對此，網紅徐閉揭露張雪峰靠著「填志願指南」在中國極端競爭環境中崛起的背景，並示警中共對待財源的駭人手段，提醒台灣年輕人應珍惜現有的就業環境。

徐閉在臉書 發文表示，張雪峰身為東北人，早年在北京過著月領一萬元台幣、居住狹小隔間房的「蟻居」生活，投身教育諮詢長達十年，直到一段爆紅影片才翻身成為網路名師，專門教一般學生選校選系，也到蘇州創業，做得風生水起。

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徐閉分析，張雪峰的成功反映了中國社會極端「內卷」的現狀，由於中國教育資源傾斜且就業市場嚴峻，底層家庭的孩子若填錯大學志願，幾乎等同於人生無法翻身，因此張雪峰教導學生以「好就業、考公職、賺錢」為唯一目的的避坑指南，成了貧寒家庭的生存剛需。

徐閉提到，台灣年輕人無法理解畢業即失業，人生只能考公職求安穩是什麼情況，這就中國國民黨馬英九全面執政時的環境，「所以我們叫你們不要亂投票，真的是為了你們的錢包著想，不是因為『意識形態作祟』。」現在台灣是到處缺工，年輕人還可以追求工作與生活平衡的環境，但只要投票給藍白，台灣恐陷入中國式的內卷漩渦，屆時失業、低薪將成為常態，人生出路可能只剩考軍公教，所有創業或追夢的機會都將化為泡沫。

針對張雪峰的死訊，徐閉嘲諷，他正值壯年且家財萬貫，在注重健康的情況下竟因跑步猝死，三分鐘便宣告死亡，而中共現在缺錢缺器官，這類有錢網紅的突然離世，無疑是補財庫還補器官庫，「多便利啊」。

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