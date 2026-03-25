反滲透只是輕罪？黃帝穎：徐春鶯真正重罪恐判10年

曾列不分區立委安全名單的中配徐春鶯（資料照）

曾任台灣民眾黨新住民委員會主委、列入不分區立委安全名單的中配徐春鶯，因涉嫌與中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明長期與中共官員往來，並分別於2022、2024年為黃珊珊、柯文哲選舉站台，被依反滲透法等罪嫌起訴。對此，律師黃帝穎表示，徐春鶯涉犯銀行法等罪最重十年徒刑，白營是否拿人手短就看對李貞秀法盲瞎挺的程度。

黃帝穎在臉書PO文表示，新北地檢署對徐春鶯提起公訴，外界關注徐春鶯涉犯《反滲透法》，其實最重僅判處5年有期徒刑，真正重罪是地下匯兌違反《銀行法》，徐春鶯涉《銀行法》第125條，處3年以上10年以下徒刑，徐春鶯持不實文件向金融機構申請貸款，成功核貸2697萬元，涉犯行使業務上登載不實文書及加重詐欺罪，提起公訴。加重詐欺罪，處1 年以上 7 年以下有期徒刑。

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黃帝穎指出，「反滲透法」雖然是徐春鶯起訴三大犯罪中，刑度相對輕的犯罪，但牽動台灣民主體制，國人仍高度關注，徐春鶯在起訴事實中，徐與對岸組織往來並回報國內政情，並依指示於2022年台北市長及2024年總統選舉期間，為黃珊珊及柯文哲站台造勢。

黃帝穎直言，白營是否拿人手短就看民眾黨對違反國籍法的中國籍人士李貞秀法盲瞎挺的程度，李貞秀至少累積4大荒誕，民眾黨要法盲瞎挺到底？未放棄中國籍，違反國籍法「公職人員禁止雙重國籍」明文，根本違法在任，國會殿堂上，對在質詢的民進黨立委比倒讚！怒罵國民黨議員是狗！爆高虹安拿柯文哲700萬元，形同指控高虹安涉入公益侵占罪。

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