總統直選30週年 賴怡忠曝蕭美琴、鄭麗君海外「衛台灣」學運史

遠景基金會執行長賴怡忠於臉書回顧當年海外留學生為救國發起的「為台灣民主守夜、322全球連線」活動。（圖擷取自賴怡忠臉書）

今年適逢台灣總統直選30週年，首次總統直選當年，兩岸也爆發1996年台海危機。遠景基金會執行長賴怡忠於臉書回顧，當年海外留學生為救國發起的「為台灣民主守夜、322全球連線」活動，曝光現任副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君、外交部長林佳龍等人在當年海外學運中的角色。

賴怡忠回憶，1996年2月底，隨著台灣總統大選進入倒計時，中國開始宣布對台發動準戰爭的區域封鎖與實彈演習；當時海外各國校園中的台灣青年學子救國熱忱洶湧，各地台灣同學莫不相互扶持共赴國難，而成為繼70年代保釣運動以來，海外最大的台灣學運熱潮。

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賴怡忠指出，同年3月初，一群以大紐約地區為主的學運健將，積極組織大紐約地區的校園，除了發起一系列在紐約市的抗議活動，也計畫在同月22日於時代廣場以燭火守夜，將活動推到高潮。

賴怡忠回憶，當時羅正方、林佳龍、林繼文、闕河鳴、賴怡忠、許維德、林朝億等7名代表，被北美洲台灣學生社推薦，邀請吳叡人、林俊柏與大紐約行動委員會代表吳介民、廖錦桂，進行電話會議緊急會商後，決定共同推動一項名為「為台灣民主守夜、322全球連線」的活動，以「和平、民主、衛台灣」為總訴求，進行串連海外各台灣學生的校際抗議浪潮。活動精神象徵「322宣言」在宣言起草小組吳叡人、林繼文、吳介民的合作下完成，並於1996年3月15日定稿。

除了紐約的抗議活動之外，賴怡忠指出，相關和平請願活動當年也在鄭麗君、林瓊華等人的協調下，在歐洲迅速拓展；日本則由起草「322宣言」的吳叡人負責聯絡工作；林佳龍返台負責聯絡串連與媒體宣傳工作；蕭美琴則在華府負責國際媒體宣傳；賴怡忠負責對其他世界地區的聯絡協調工作。

賴怡忠也回憶指出，他因為此機會，認識不少志同道合的朋友，其中不少人現在已成為院長、部長，或是重要的立委，也有人堅守在學術界，持續在國內外發展而成為出色的學者與教授，也有人後來回到台灣深耕地方社區，成為台灣NGO中堅。他認為「322宣言」的主張至今依舊重要，30年來，台灣進步與改變的幅度不小，即便過程曲折蜿蜒且還險灘處處。

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