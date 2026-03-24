北車攻擊事件滿3月 內政部邀國際專家談「反恐防暴」

內政部今天在台大醫院國際會議中心舉辦「重大暴力事件與反恐對策國際研討會」。（記者林正堃攝）

1219北車攻擊事件屆滿3個月，內政部今天邀請國際專家舉辦「重大暴力事件與反恐對策國際研討會」，部長劉世芳表示，期待相關單位可以落實研究，如何消弭社會恐懼與不安，同時是否能重建社會信任；警政署長張榮興則說，恐怖主義威脅已從組織化的境外行動，轉向受網路激進化影響的本土「孤狼式」攻擊，這使得維安工作不再僅是特定機關的職責，而是全民主權社會必須共同面對的挑戰。

內政部今天在台大醫院國際會議中心舉辦「重大暴力事件與反恐對策國際研討會」，邀集日本、新加坡、美國等國際專家，以及國內中央與地方政府代表、學術機構與民間團體，共同就重大暴力事件與恐怖攻擊的挑戰，研商台灣公共安全的精進方向。

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劉世芳於閉幕式致詞表示，去年北市隨機襲擊殺人事件後，政府了解到隨著經濟發展、社會多元化及國際趨勢，更多新型態的犯罪都可能會在台灣社會發生，因此透過舉辦研討會，分享面對類似情形的時候，包括韓國、以色列的經驗，甚至911事件，台灣該如何做好準備，也呼應總統賴清德所講的：「有準備，台灣會更安全。」

劉世芳指出，去年1219北捷隨機襲擊殺人事件發生後，緊接著是耶誕及元旦假期，面對全台各地137場大型聚會活動，為了避免後續的模仿效應，警政署在這段時間共動用警力1萬7290人次。在見警率提高及地方警政系統得宜的規劃下，耶誕及跨年活動得以安全的落幕，特別感謝辛苦的第一線警政同仁，以及民防及守望相助隊的大力協助。

劉世芳提到，張文事件是鄭捷事件的進階版，鄭捷是拿刀子，但張文拿煙霧彈、刀子，是不是在他們看不到的虛擬世界中，有另外一種不同的犯罪形態。她說，希望警察大學、或是培育高級警官、高級警政法務及衛福部的社會心理學家，可以落實研究未來用什麼方式可以消弭社會上的恐懼跟不安，以及能不能重建信任。

張榮興也提出對未來治理的精進方向，在國際趨勢部分，雖然目前台灣在「全球恐怖主義影響指數」（GTI）屬於不受影響國家，但絕對不能鬆懈，「料敵從寬、禦敵從嚴」是他們的核心準則，未來將積極借鏡國際經驗，持續優化我國反恐策略架構，深化跨國情資合作，確保國家整體安全利益。

談及公共場所勤務應處策略，張榮興說，在應處台北市1219事件時，警方展現了高度的應變量能，「鷹眼小組」透過巨量資料比對與地毯式調閱超過3千支監視器，成功拼湊出犯嫌長達兩個月的犯案足跡。他說，警政署正積極推動與捷運公司、鐵路警察及高鐵等單位的無線電系統介接與監視器影像即時調閱，打破機關間的資訊壁壘。

張榮興也援引與會學者數據指出，在孤狼式攻擊中，高達64%的親友事先已知其暴力意圖，卻因不信任權威機構或怕招致麻煩而選擇沉默。他說，預防隨機暴力，不能僅靠警政力量，社會必須留意周遭「孤立或邊緣性人格者」，透過警政、社政、衛政與教育體系的橫向連結，在危機發生前提供必要的支持與干預。

內政部長劉世芳表示，期待相關單位可以落實研究，如何消弭社會恐懼與不安，同時是否能重建社會信任。（記者林正堃攝）

警政署長張榮興說，恐怖主義威脅已從組織化的境外行動，轉向受網路激進化影響的本土「孤狼式」攻擊，這使得維安工作不再僅是特定機關的職責，而是全民主權社會必須共同面對的挑戰。（記者林正堃攝）

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