竹市東區3資深議員不選連任 牽動政治版圖

新竹市東區民進黨籍4屆資深議員曾資程確定年底不選連任，將交棒給兒子曾翰揚繼續服務。（記者洪美秀攝）

新竹市議會東區市議員現有12席，是竹市最大的議員選區，更是兵家必爭的重要選區，目前已傳出包括現任副議長余邦彥、民進黨籍資深議員曾資程和國民黨籍資深議員段孝芳不再爭取連任，因3名老將不選，加上新人輩出，東區年底的議員選舉競爭激烈可期。

有5屆市議員資歷的國民黨籍議員段孝芳今天受訪證實她年底確定不爭取連任了。段孝芳表示，她已當了20年的市議員，如果以公務員來看也夠了，她將退下民代公職身份，終身以志工為任，只要社區或長輩有需要她，她會繼續擔任志工服務及回饋社會。

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段孝芳是忠貞國民黨員，她說，是應該給年輕人多點機會了，她當了20年的議員，也完成該做的事，鼓勵年輕人出來服務。對於外界傳聞她將交棒給轄區內的里長參選議員，她否認傳聞說，她何德何能談交棒，選舉是各自努力的結果，如今有不少後起之輩都在努力爭取為選民服務的機會，她認為這是公平競爭的選舉，她個人沒有要交棒給誰的情況。

民進黨籍4屆資深議員曾資程已表達要交棒給兒子、現任水源里長曾翰揚，期許擴大及延續選民服務，讓年輕人出來服務大家。

此外，現任副議長余邦彥先前已多次傳出不選連任，余邦彥今天受訪回應，是應多給年輕人機會，他也鼓勵年輕人出來挑戰及服務，期許新人新氣象。

國民黨籍新竹市東區5屆市議員段孝芳確定不選連任，她鼓勵後起之秀出來服務。（記者洪美秀攝）

新竹市議會副議長余邦彥確定不選連任，他說，應多給年輕人機會。（記者洪美秀攝）

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