國民黨新竹縣長黨內初選大亂鬥 縣黨部擬祭黨紀處分林為洲

國民黨新竹縣黨部被控行政不中立。（國民黨新竹縣黨部提供）

國民黨新竹縣長黨內初選大亂鬥，國民黨新竹縣黨部今天下午針對一支長約51秒的短影音，攻擊縣黨部主辦的黨內初選有公文遲發、有人今年1月才補繳4年黨費、陳見賢辭主委卻隨時回黨部坐鎮、黨員名冊不給拿，行政不中立等，質疑縣黨部舉辦初選不公，因此縣黨部發出聲明將黨紀處分涉嫌散布的前國民黨立委林為洲，是否進一步採取法律行動將由黨中央決定；林為洲對此尚無回應。

國民黨新竹縣黨部書記盧麗娟說，代理主委邱國梁和黨部等都有接獲黨員提供，指前立委林為洲在多個群組裡面散發前述影片，針對新竹縣黨部做不實指控。

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縣黨部強調，參與初選的同志都簽署有「候選人提名登記公約」，明確承諾不得惡意攻訐、不得損害黨譽。當前相關言行，已非單純選舉攻防，而是對制度的公然挑戰與踐踏。

經初步掌握，各種不實內容具有明顯操作痕跡，包含刻意放大個案、斷章取義，甚至疑似有組織性散布之情形；此類行為已經嚴重傷害本黨之信譽，所以他們嚴正要求相關人士即刻停止一切不實指控與惡意攻擊行為。若仍持續散布不實訊息，縣黨部將即刻啟動黨紀程序，移請中央黨部考紀會處分。

至於是否會進一步用法律究責，盧麗娟說，靜待中央黨部的決定，但縣黨部再次嚴正重申，初選可以競爭，但不容造假；立場可以不同，但不得傷害團結。任何跨越底線者，他們一定追究到底，且予以處置。

國民黨新竹縣黨部被控讓陳見賢球員兼裁判。（國民黨新竹縣黨部提供）

國民黨新竹縣黨部被控黨員名冊不給拿。（國民黨新竹縣黨部提供）

國民黨新竹縣黨部被控任由陳見賢隨時回黨部坐鎮。（國民黨新竹縣黨部提供）

國民黨新竹縣黨部被控讓人頭黨員一次繳4年黨費。（國民黨新竹縣黨部提供）

國民黨新竹縣黨部被控初選相關公文遲發。（國民黨新竹縣黨部提供）

國民黨新竹縣黨部今天下午發聲明，針對散發不實指控影片的人、也就是前立委林為洲將祭出黨紀處分。（國民黨新竹縣黨部提供）

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