國家檔案揭密？ 直指陳見賢涉詐賭和暴力

國民黨新竹縣副縣長陳見賢信心滿滿爭取提名，但卻一再被過往的「黑歷史」遭全國關注和檢視，其競辦再次嚴正否認粉專的指控。（記者黃美珠攝）

2026年新竹縣長大位藍營黨內爭搶廝殺激烈舉國矚目，近日就有政治性粉專，分享多份據稱是來自國家發展委員會檔案管理局的解密文件，直指新竹縣副縣長陳見賢早年以幫派背景涉嫌詐賭和暴力而引發熱議。陳見賢競辦表示，前述是選舉奧步、毫無人性，他們將交由司法公斷。

陳見賢競辦表示，陳見賢有「良民證」，「一清專案」未經法院正當審判程序，違反憲法第8條人身自由保障的侵害，是白色恐怖的延續。把當年戒嚴時期的違法事件，拿到40年後的今天，當成一個人的政治評價，這是嚴重「歷史錯置」，都是選舉奧步、毫無人性。

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這個政治粉專昨晚PO文說，「國家檔案局裡面陳見賢的資料被人爆在網路上了」、「陳見賢還真的不只是一個一般的黑道。」

因為從網友披露的資料內容，竹北警分局曾在1985年10月，把陳見賢名列「幫派（會）分子不法活動調查資料表」上，清楚載明他是「風飛砂」幫眾，並附有當年警總的管訓結訓證明、管訓期間考核紀錄以及多份案件相關人筆錄，詳載著早年警政單位對他的認定與監控紀錄。在這批文件，陳見賢被控涉入：開設賭場詐賭、持利器傷人、恐嚇被害人簽署本票及持械尋仇等具體情節。

年初，積極爭取國民黨提名的陳見賢就曾被爆涉入黑幫且被管訓過，當時陳見賢競辦嚴正否認過一次，也委任律師追責。如今隨著竹縣藍營本週進行黨內初選，昨晚這份陳見賢的「黑歷史」正式曝光，不僅為初選投下震撼彈，也再度讓他成為舉國矚目檢視的焦點。

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政治粉專昨晚PO文，以所謂的國家檔案資料，直指爭取國民黨提名的新竹縣副縣長陳見賢涉入黑幫且曾暴力危害地方。（圖擷取自政治粉專「尚書大人真機靈」）

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