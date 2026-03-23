身分證字號遭洩還被陌生訊息洗留言 四叉貓揭無法撤告原因

時常揭露藍白陣營黑料的四叉貓，個資疑似遭中國帳號洩露，有些網友還藉機跟風轉發，讓他為此收集轉載網友的資訊並計畫提告。（資料照）

網紅四叉貓（劉宇席）個資疑似遭中國帳號洩露，有些網友還藉機跟風轉發，讓他為此收集轉載網友的資訊並計畫提告。今晨他再度發文透露，他的私訊接到許多陌生訊息，內容均稱「我不確定有沒有轉發但我就先道歉」，讓他直言「高機率又在玩複製文梗」。四叉貓今中午也再度發文直言，在台灣身分證更換難度很高，必須提出證明文件例如法院裁判書，因此「請諒解我無法撤告」，他也透露會等所有官司結束後再去更改身分證字號。

四叉貓日前在社群發文指出，台灣多年前有個資洩露到中國的事件，因此中國網路上有人在兜售台灣人的個人資料。他透露自己的個資最近遭到公開，可能是有人跟中國買到他的個人資料，包含姓名、身分證、電子郵件、手機號碼以及生日，後續更有部分網友跟風轉發，雖然其中不乏假帳號，但在經過搜尋比對後，確認到有些是真實帳號，他也表示將對這些人提告，且不會和解。

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今晨四叉貓發文透露，「我的私訊的陌生訊息有很多人跑來道歉，內容都是『我不確定有沒有轉發但我就先道歉』，我猜你們高機率又在玩複製文梗」，對此他強調「就算是真的想來道歉，我現在也沒空討論該怎麼後續處理，3~6個月後要開偵查庭那時再討論也不遲，也不要私訊來問說自己有沒有被告，收到傳票通知自然會知道，沒收到就是沒被告」。

這則發文隨即引發其他網友議論，直言「對你DDoS訊息攻擊啊」、「是否有轉傳貓貓個資自己心裡有數」、「直接斷了真的想道歉的人的後路欸，有夠惡劣」、「請不要原諒他們」、「吉起來留案底，家長不教就讓法律來教」。

今中午四叉貓再度發文指出，在台灣身分證更換難度很高，而且一個人一輩子只有一次機會，如果要用個資外洩當理由變更身分證字號，必須符合列出的條件，其中一個條件是「在網路上被公開大眾均可查知」，且必須提出證明文件例如法院裁判書，「所以為了取得裁判書滿足更換條件，請諒解我無法撤告」。

四叉貓也透露，由於提告後他跟被告收到的判決書，都會有對方的身分證字號，因此他會等所有官司結束後（推估大約是明年底），再去更改身分證字號，還要連動改一堆東西。他也感嘆「感覺是一場大工程，但明年再來煩惱吧……」。

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