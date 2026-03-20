海鯤號內裝曝光遭質疑「未平整」 台船回應瑕疵不影響測試

總統賴清德19日視導並親自登上海鯤軍艦，首次曝光高度機密的海鯤號部分內裝，包括寢室、緊急醫療設備及餐廳等部分區域。（總統府提供）

總統賴清德昨登上國造潛艦海鯤號視察，海鯤號內部首度曝光，但國民黨立委馬文君今（20日）在臉書質疑，根據公布影音海鯤號出現鋼板凹凸不平、鉚釘沒拴上、排風管外殼出現大片疑似水漬。台船針對「艦容未平整」說明，因施工後恢復未盡完善所致，不影響測試可立即改進，並強調，針對全艦外觀及內部裝設再做確認改正，由海軍執行最終驗收。

總統賴清德昨天偕同國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人登艦海鯤號，總統府公布相關影音，其中會議桌前合影，馬文君指背後的鋼板，卻明顯凹凸不平，甚至還有至少三個鉚釘處沒栓上。她說，另一張照片中，賴總統在海鯤軍艦內與隨行人員談笑，正上方刷成白色的排風管外殼，卻有大片的水漬，難道是漏水的痕跡嗎？另外在影片中，賴總統在巡視官兵鋪位時，兩度拉不開床鋪簾，一度尷尬，但相信只是不熟練，反倒問題不大。

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馬文君「要問國防部、台船做何解釋？」，台船表示，「海鯤軍艦」刻正執行測試及調校作業，針對生活區域所見三項「待改善工作」，因施工後恢復未盡完善所致，不影響測試可立即改進。依合約「艦容整理」於交艦前由本公司負責，將依照驗收工項，針對全艦外觀及內部裝設再做確認改正，由海軍執行最終驗收。

台船表示，「海鯤軍艦」迄今已順利完成六次淺水潛航測試，目前海軍與台船公司在確保安全及品質原則下，按部就班完成海上測試。

賴總統昨天登艦後，再次呼籲在野黨尊重專業，盡速通過行政院版國防特別條例草案，「如果只看金額、而忽視建軍的需求，勢必打亂整體的軍事投資，造成嚴重影響」，誠摯呼籲不分朝野、一致對外，共同支持國防，讓台灣勇敢、自信地走向世界，守護現狀與和平。

總統賴清德19日視導並親自登上海鯤軍艦，首次曝光高度機密的海鯤號部分內裝，包括寢室、緊急醫療設備及餐廳等部分區域。（總統府提供）

海鯤號測試如火如荼。（台船提供）

海鯤號已完成六次淺水潛航測試。（台船提供）

海鯤號成功發射誘標。（台船提供）

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