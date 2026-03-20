盧秀燕結束訪美 明凌晨4點返抵國門

台中市長盧秀燕11日出發訪美，預計明凌晨返台。（圖：市府提供）

台中市長盧秀燕11日起出訪美國，今天結束11天行程，預計明凌晨4點抵達桃園機場，接受聯訪暢談訪美心得；盧秀燕此行拜會華府眾議員並會晤國務院及戰略部官員等，針對美方高度關切的軍購議題，她更以「保險」比喻軍購稱要盡早買等，外界關切美方是否請她代向黨內傳話等。

盧秀燕自11日起出訪美東，出訪前釋出行程「超越城市外交」，更跨入華盛頓「深水區」，拜會眾議員、美國在台協會華盛頓總部，更頻與美國智庫學者對話，交流議題更擴大到台美關係、台美關稅，甚至美方高度關切的軍購等；尤其台灣對美軍購預算卡關立法院，國民黨版最後僅拍板「3800億+N」，引發美方高度關切，盧秀燕訪美行前更特意釋出化解「疑美論」任務。

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連日來盧秀燕越洋透露，確實與美方多次談論各界關注的軍購議題，盧秀燕更在會晤美國國務院及戰爭部高級官員時說出，「台灣極度需要美國這樣的堅實盟友」，軍購如同「買保險」，在國家經濟能力許可的範圍內，「必須盡早落地並採購最精良、最有效的裝備」，以確保國防自衛能力。

盧秀燕並曝對於整體國防預算規劃內容，也與美方進行探討與了解，向美方了解明確的戰略建議與數據，並將國內真實的聲音傳達給美方。

結束訪美的盧秀燕已搭機返台，預計明日凌晨4點抵達桃園機場，究竟美方是否請她向黨內傳達軍購案等意見，台中市政府僅通知，盧秀燕抵達桃機時有安排聯訪。

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