如何應對李貞秀質詢? 羅文嘉神回：像墨爾本天氣猜不到

海基會、陸委會下週一將到內政委員會進行業務報告並備質詢，海基會秘書長羅文嘉表示，週一會議進行時，再來看狀況應對。（記者方賓照攝）

民眾黨中配李貞秀立委資格爭議延燒，海基會、陸委會23日將到內政委員會進行業務報告並備質詢，海基會秘書長羅文嘉今（20日）表示，下週一會議進行時，再來看狀況應對。現在沒辦法說一定會怎麼樣，「有時候總是像墨爾本的天氣，一天有四季的變化，你猜不到」。

李貞秀立委資格惹議，她16日首度在立法院內政委員會質詢，但內政部長劉世芳等官員拒絕上台答詢。

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由於23日的內政委員會是國民黨立委廖先翔輪值召委，外界格外關注海基會與陸委會如何應對李貞秀的質詢？羅文嘉說，很多狀況是動態的，海基會作為受邀請列席的備詢單位，還是尊重立法院基於職權行使的各項邀請。但海基會也知道李貞秀案仍有爭議，行政院、內政部、陸委會也有一體的看法，基本上海基會也會尊重。

羅文嘉表示，他這幾天分別拜訪了立法院內政委員會的委員，也私下來了解這個問題，大家都希望立法院的運作能夠順利，也希望守住法令立場，所以等到下週一實際上會議進行的時候再看狀況。

羅文嘉也提到，約在兩週前，他曾陪海基會董事長蘇嘉全拜會民眾黨團，當時民眾黨團好幾位立委都出席，李貞秀也在現場。被問到是否也拜會李貞秀？羅文嘉說，「我確實沒有去拜會，我只拜會『委員』」但他很高興任何「民眾」來找他喝咖啡、聊天、陳情，不過官員或是立法委員的職權行使，還是堅守法令的相關規定。

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