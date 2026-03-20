為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    如何應對李貞秀質詢? 羅文嘉神回：像墨爾本天氣猜不到

    2026/03/20 20:16 記者鍾麗華／台北報導
    海基會、陸委會下週一將到內政委員會進行業務報告並備質詢，海基會秘書長羅文嘉表示，週一會議進行時，再來看狀況應對。（記者方賓照攝）

    海基會、陸委會下週一將到內政委員會進行業務報告並備質詢，海基會秘書長羅文嘉表示，週一會議進行時，再來看狀況應對。（記者方賓照攝）

    民眾黨中配李貞秀立委資格爭議延燒，海基會、陸委會23日將到內政委員會進行業務報告並備質詢，海基會秘書長羅文嘉今（20日）表示，下週一會議進行時，再來看狀況應對。現在沒辦法說一定會怎麼樣，「有時候總是像墨爾本的天氣，一天有四季的變化，你猜不到」。

    李貞秀立委資格惹議，她16日首度在立法院內政委員會質詢，但內政部長劉世芳等官員拒絕上台答詢。

    由於23日的內政委員會是國民黨立委廖先翔輪值召委，外界格外關注海基會與陸委會如何應對李貞秀的質詢？羅文嘉說，很多狀況是動態的，海基會作為受邀請列席的備詢單位，還是尊重立法院基於職權行使的各項邀請。但海基會也知道李貞秀案仍有爭議，行政院、內政部、陸委會也有一體的看法，基本上海基會也會尊重。

    羅文嘉表示，他這幾天分別拜訪了立法院內政委員會的委員，也私下來了解這個問題，大家都希望立法院的運作能夠順利，也希望守住法令立場，所以等到下週一實際上會議進行的時候再看狀況。

    羅文嘉也提到，約在兩週前，他曾陪海基會董事長蘇嘉全拜會民眾黨團，當時民眾黨團好幾位立委都出席，李貞秀也在現場。被問到是否也拜會李貞秀？羅文嘉說，「我確實沒有去拜會，我只拜會『委員』」但他很高興任何「民眾」來找他喝咖啡、聊天、陳情，不過官員或是立法委員的職權行使，還是堅守法令的相關規定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播