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    首頁 > 政治

    柯文哲點名竹縣恐藍變綠 徐欣瑩籲推強將守藍天 陳見賢喊不脫黨選就贏

    2026/03/20 18:14 記者廖雪茹／新竹報導
    針對柯文哲點名新竹縣在年底選舉恐「藍天變綠地」，立委徐欣瑩呼籲黨員支持強將守住藍天。（記者廖雪茹攝）

    針對柯文哲點名新竹縣在年底選舉恐「藍天變綠地」，立委徐欣瑩呼籲黨員支持強將守住藍天。（記者廖雪茹攝）

    民眾黨前主席柯文哲日前點名國民黨執政的新竹縣、彰化縣與宜蘭縣，可能在年底選舉時翻盤「藍天變綠地」。對此，爭取國民黨新竹縣長初選提名的2位選將回應，徐欣瑩表示，地方跑場都聽到類似心聲，籲請黨員和支持者靜心思考誰才能真正守住新竹縣藍天；陳見賢則喊，只要遵守初選公約，不脫黨參選，團結就會勝選。

    國民黨立委徐欣瑩表示，前天她接受媒體專訪時提到，2022年國民黨雖然守住新竹縣，但當時國民黨在竹北、竹東等有5個鄉鎮市的市長、鎮長候選人皆落選，今年民進黨來勢洶洶，她作為立委更知道執政黨擁有龐大資源，「新竹縣不要丟把槍給民進黨」，國民黨不能掉以輕心，拜託鄉親要知道誰才是能真正戰勝民進黨、誰能拿到最多選票。

    徐欣瑩指出，針對不斷有不實言論抹黑「脫黨參選」，她強調「現在不是在參加國民黨黨內初選嗎？何來脫黨參選？」她也針對黨內初選佔7成的民調機制，提出竹北市分區調查的建議，強調「黨內初選要公平、黨外競爭才會贏」。

    對於柯文哲點名新竹縣國民黨在年底選舉可能翻盤的說法，陳見賢辦公室表示，國民黨新竹縣長初選有初選公約，只要遵守、不會分裂，如同陳見賢公開宣誓，支持黨內初選產生的候選人，​絕對不退黨、不脫黨參選，只要團結就會勝選。

    另外，陳見賢針對交通議題，提出「竹縣交通456」整體方案，以交通處為核心統籌推動，包括「4大交流道改善」、「5大人本交通措施」、「6條捷運級公車路網」，從交流道改善、人本交通到公共運輸升級3大面向系統性改革，回應快速成長的人口與產業通勤需求，打造效率與安全並重交通新藍圖。

    針對柯文哲點名新竹縣在年底選舉恐「藍天變綠地」，陳見賢喊，不脫黨參選，國民黨就會勝選。 （記者廖雪茹攝）

    針對柯文哲點名新竹縣在年底選舉恐「藍天變綠地」，陳見賢喊，不脫黨參選，國民黨就會勝選。 （記者廖雪茹攝）

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