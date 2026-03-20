曾因馬英九特別費案入獄 余文談心路歷程：不認為「背鍋」

北市兵役局替代役中心主任余文（右）。（資料照）

前總統馬英九台北市長任內，因特別費案入獄的前秘書處科員余文，出獄後在北市府兵役處（現兵役局）擔任助理員，今（20日）升官替代役中心主任。余文受訪表示，家人朋友都認為他背鍋，但確實是自己便宜行事才招致這樣的後果，這代價確實有點重；

余文表示，當年他是承辦人蓋下第一個章，有時上級也不會細看，但他也不知道這是不法行為並沒有犯意，但這樣的方式由來已久，否則也不會一千多個幕僚都因為類似案件被調查，不過當時沒想到自己沒有犯意的行為，最終還是面臨入獄處分，這代價還是有點重。

請繼續往下閱讀...

他說，自己已經勇於面對犯法後果，也感謝當年的立法機關願意一起努力來解決歷史的共業。2009年，他回到北市府工作，感謝市府接納，在兵役局這些年，他主要負責處理替代役業務，十多年來看著替代役中心的變化，也一直秉持要照顧好役男的責任。

他說，目前在台北市服役的131位役男都住在替代役中心服勤住宿，中心最重要的就是把役男們照顧好；他也分享，先前花蓮震災，北市就調動40位役男到花蓮幫忙，也獲內政部、市長的表揚，讓他與有榮焉，更有役男回台北後還自告奮勇想要再去，讓他很驕傲。

余文表示，近年少子化，家長普遍會比較擔心孩子，不過役男在北市都有很大發揮空間，看著家長放心把孩子交給市府，役男們也在役期間有所學習、成長，並幫台北市完成許多困難的任務，就是他最有成就感的事情。

余文2009年回鍋北市府，工作期間還去台北大學唸了碩士，一路負責替代役男相關業務，從4職等助理員一路到今天升9職等主任，明年將屆齡65歲退休。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法