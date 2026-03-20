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    首頁 > 政治

    46年前出養澳洲 女尋親卻卡在國籍回復：我是台灣的女兒

    2026/03/20 10:22 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委王鴻薇今召開記者會，協助46年前被母親出養給澳洲人，中文名「王雯」的旅澳台灣女子Vanessa Miles來台尋親並為恢復中華民國國籍。（記者陳志曲攝）

    國民黨立委王鴻薇今召開記者會，協助46年前被母親出養給澳洲人，中文名「王雯」的旅澳台灣女子Vanessa Miles來台尋親並為恢復中華民國國籍。（記者陳志曲攝）

    國民黨立委王鴻薇今召開記者會，協助46年前被母親出養給澳洲人，中文名「王雯」的旅澳台灣女子Vanessa Miles來台尋親並為恢復中華民國國籍。王鴻薇說，Vanessa去年在尋生母的過程中申換她的中華民國護照，雖然外交部高度重視與協助，但主管戶籍的內政部卻拒絕她申請回復中華民國國籍，導致Vanessa至今無法繼續找尋生母。Vanessa出面表示，她是台灣的女兒，只想知道母親是誰。

    王鴻薇表示，Vanessa出生3個月大就被賣給澳洲人收養，去年向台灣駐澳洲雪梨代表處申請回復中華民國國籍，台灣駐澳官員曾向她說，依照台灣的「國籍法」第二條規定，只要她是在台灣出生，即使她的父母不詳，她也可以取得中華民國國籍。

    王鴻薇表示，沒想到出現變故，代表處回應，內政部認為「沒有證據能證明她在台灣出生」，而拒絕了她的申請。但她確實在台北市出生，也有白紙黑字的診所出生證明，尤其出養時還是持用中華民國護照，由澳洲的養父母經由桃園中正國際機場出境到澳洲，她的護照上蓋有中華民國的出境章，內政部的判斷讓人匪夷所思。

    不會說中文的Vanessa出席記者會，以英文聲淚俱下的表示，「我是台灣的女兒，我只想知道我的親生母親是誰」。內政部拒絕她台灣人身分及戶籍的理由，是指她的「王雯」中華民國戶籍及身分，已經在民國72年被註銷。但事實上，她被澳洲人收養，帶離台灣到澳洲的3年後，其祖父於民國72年10月12日以不實申報戶籍的理由申請撤銷她「王雯」的戶籍，以及與澳洲人大衛邁爾斯、戴安露邁爾斯之收養關係。內政部並未查核是否屬實就照單全收。

    Vanessa聲明強調，46年前她戶籍上的祖父，把只有3個月大的她出養給澳洲養父母，再向內政部通報假戶籍，實際偽造假戶籍的嫌疑人其實是她祖父與生母，而她是被害人，在已經有客觀證據的前提下，還說她的「王雯」身分及戶籍資料都是假造，這點讓她相當痛心。

    王鴻薇具體要求，如今Vanessa本人出具中華民國護照正本以及相關出生證明，卻因為主管機關內政部官僚作業，讓她有家歸不得，無法繼續尋親，考量到不論是其母親、祖父年事已高，澳洲與台灣距離成本之高，根本無法負擔長時間又沈重的訴訟成本，請相關單位應該儘速協助相關事宜，不要讓天人永隔的憾事發生。

    國民黨立委王鴻薇今召開記者會，協助46年前被母親出養給澳洲人，中文名「王雯」的旅澳台灣女子Vanessa Miles來台尋親並為恢復中華民國國籍。（記者陳志曲攝）

    國民黨立委王鴻薇今召開記者會，協助46年前被母親出養給澳洲人，中文名「王雯」的旅澳台灣女子Vanessa Miles來台尋親並為恢復中華民國國籍。（記者陳志曲攝）

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