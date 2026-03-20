「獨裁的到底是誰？」蔡其昌談中選會人事：善意沒用會被消磨

民進黨團總召蔡其昌接受本報「官我什麼事」專訪。（記者陳怡伶攝）

民進黨政府推薦的中選會人選遭在野黨封殺，民進黨團總召蔡其昌接受本報「官我什麼事」專訪時表示，行政院在提名過程中已展現善意，但在野黨並未領情，「善意沒用這件事，是會消磨的」，執政團隊會採取別的方式，這是一定的；他也說，這件事最終會回歸民意，「中選會到底是誰在控制？」、「獨裁的到底是誰？」人民自然會思考。

立法院會13日進行中選會人事同意權案投票，中選會主委被提名人游盈隆及藍白推薦的中選會委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人獲得同意；而民進黨政府推薦的副主委被提名人胡博硯、委員被提名人黃文玲、陳宗義3人遭到否決。

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蔡其昌表示，中選會名單送入立法院時，他尚未接任總召，當時觀察人選便感受到行政院與總統賴清德所釋出的善意，名單中包含國民黨與民眾黨推薦的人選，這代表執政黨並未打算「一把抓」；雖然世界上不存在「絕對客觀、絕對中立」，但透過不同立場的聲音彼此制衡，反而能讓機構運作更接近相對客觀與中立。

蔡其昌坦言，為了讓這份帶有善意的名單在黨團內過關，他花費大量時間進行內部溝通；他透露，在閉門的黨團會議中其實「砲聲隆隆」，許多民進黨立委質疑部分人選過去的言行，但經過溝通後，多數委員理解中選會的角色並非尋找與執政黨立場完全一致的人，而是重視行政能力、專業能力，以及透過多元聲音讓其更客觀。

蔡其昌指出，經過黨內大鳴大放的討論，作成一致性的投票，這是民進黨團跟隨行政院所釋出的善意，很可惜的，這個善意在野黨並不領情，「善意沒用這件事，是會消磨的」，政黨競爭本來就是會消磨的，「當我一直釋出善意，對方沒有什麼好回應的時候，可能執政黨就會採取別的方式，這是一定的、這是互相的。」

對於支持者認為民進黨團不應該對藍白人選投下贊成票，怎麼會相信在野黨？他說，沒有什麼相不相信，因為行政院的名單一開始就擺明要提出善意，投反對這些人也是過，這其實沒有什麼選擇，選擇在一開始要不要提，或是要提什麼樣的內容，這一開始就決定了執政黨整體作戰的思維，善意、和解的思維很清晰，因此黨團只有團結一致。

蔡其昌也強調，最終仍要回到民意的判斷，除了民進黨支持者之外，許多中間選民也會透過這次事件觀察政黨互動，例如中選會名單中本來就包含藍白推薦人選，但最後卻封殺民進黨的提名者，民眾自然會思考「中選會到底是誰在控制？」、「獨裁的到底是誰？」、「獨裁是民進黨嗎？還是你民眾黨跟國民黨？」

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