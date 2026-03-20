經典賽碰立法院會綠營表決人數少 蔡其昌：民意想望在棒球

民進黨立法院黨團總召蔡其昌接受本報「官我什麼事」專訪。（記者陳怡伶攝）

本屆世界棒球經典賽台日大戰適逢立法院會處理政院版軍購條例付委議案，朝野表決票數懸殊引發關注。中華職棒會長、民進黨團總召蔡其昌接受本報「官我什麼事」專訪時說，在比賽期間，軍購、預算及台美貿易等議題流量低，顯示人民想望在棒球。他說，政治人物應掌握民意脈動，棒球提供超越政黨立場、強化國家意識的平台，其意義不僅止於勝負。

台灣隊於本月初在經典賽預賽強碰日本隊，立法院會同日處理院版軍購條例付委議案，國民黨團對此祭出甲動，民進黨團則僅發出乙級動員，最終表決結果票數懸殊，院會出席82人，國民黨、民眾黨表決人數53人、民進黨僅29人，票數懸殊，引發議論。

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蔡其昌對此表示，比賽很特殊，經典賽是4年才舉辦一次的國際賽事，也是國人關注焦點。觀察經典賽期間的流量，台灣重要議題包含軍購、預算乃至台美貿易談判等政治議題的流量都很低，這表示人民的想望在棒球，認為這場賽事可以團結台灣，因為棒球不分藍綠。

他認為，政治人物知道社會當下、人民關注的焦點是什麼相當重要，而棒球等體育賽事之所以具有特殊地位，在於其超越政黨立場，能團結台灣。台灣人看待棒球從來不只是勝負，更是代表著，無論支持何種政治立場，球迷在賽場上皆一致為台灣隊、Team Taiwan、中華隊加油，這種集體情感正是國家意識的具體展現。

蔡其昌說，台灣最大的問題就是，面對對岸威脅及無孔不入的統戰，國家意識不斷地被弱化，例如無法在正式場合升國旗、唱國歌，但在比賽現場，球迷自發高唱國旗歌，展現強烈的認同與情感，而體育賽事提供了難得的平台，讓民眾在沒有政治分歧的情況下，重新凝聚對國家的認同，因此，棒球不僅是競技運動，更是展現國家意識的地方。

談及總召與會長職務是否衝突，蔡其昌表示，中職會長一職預計再一年左右就要卸任，且職棒聯盟本身就是運作成熟、分工明確的團體，會長並非全職職務，無需每日進辦且無支薪，更多時候扮演協調與對外溝通角色。他形容，外界稱其為「總機」，意指各界遇到問題時會向他反映，而他則在能力範圍內，聽到、想法的都會盡量幫助解決，棒球事務並未占據其過多時間。

他進一步表示，自己本身就是棒球迷，過去以個人身分發表對棒球的看法流量低，但在擔任會長後，他一樣講棒球，但流量就變高了，許多人喜歡聽他講、喜歡分享，甚至會告訴他自己的困難，而他的「民代魂」就會上身，他就會想辦法幫忙解決，可能因為這樣大家總是叫他「總機」，但棒球並不會佔用他太多時間。

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