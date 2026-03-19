3.5個月3船4航次 中國海警船關AIS侵擾東沙台灣海巡全數驅離

海巡高雄艦驅離中國海警船「3102」。（海巡署提供）

海巡署東南沙分署統計，今年至3月18日，中國海警船關閉AIS無預警侵擾東沙海域，已3船4航次，但全數被海巡艦艇驅離。

海巡署東南沙分署表示，3月18日上午9點15分，偵獲中國海警「3102」在台灣東沙島限制水域外，依其航向研判可能航入限制水域，海立即調派「高雄艦」，全程監控。

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當天上午9點40分，海警「3102」航入東沙限制水域，海巡「高雄艦」全程近迫對應，並以中、英文向海警船廣播，嚴正告知其行為已嚴重影響台灣海域秩序，要求轉向駛離，並持續驅離施壓，3月19日上午10點55分，海警船「3102」於東沙島東方35.9浬航離台灣限制水域。

海巡署指出，今年已在東沙限制水域驅離中國海警船共3船4航次，對於中國海警船屢次以關閉AIS無預警侵擾東沙海域的慣常作為，不排除藉由灰色地帶襲擾操作手段，測試海巡署對東沙海域全天候的監偵與應對能力。

海巡署強調，台灣有捍衛主權的決心，更有維持和平的實力，針對海警船的灰色地帶襲擾，海巡署予以嚴正讉責，呼籲中國立即停止一切侵擾行為，海巡署將採取一切必要的手段，堅定捍衛國家主權，守護海域安全。

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