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    首頁 > 政治

    盧秀燕對內噤聲、在外大談軍購 台中民進黨團酸：戲台搬去美國

    2026/03/18 22:37 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市長盧秀燕訪美，與前AIT主席薄瑞光等美國智庫學者對談。（市府提供）

    台中市長盧秀燕訪美，與前AIT主席薄瑞光等美國智庫學者對談。（市府提供）

    台中市長盧秀燕在美東時間17日前進華府並首談軍購，引發關注；民進黨台中市議會黨團總召周永鴻譏她，訪美對台美關係、台美關稅及軍購高談闊論，卻對黨內立委杯葛關稅和軍購的行為保持沉默，在台灣對自己人噤聲，「這就是演戲，只是舞台搬到美國去了」。

    盧秀燕訪美一週，美東時間17日更踏入華府「深水區」會晤美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson），並拜會美國眾議院議員等，除強調台美關係良好，連日訪美拜會也表達美國關稅應儘速定案並爭取更優待遇，更首談軍購案，強調美國是台灣重要盟友，也是維持台海和平及外交穩定重要的戰略夥伴，她此行有機會向美方說明需求及想合作的意願，親自見面讓他們感受到誠意，進而促進更多合作。

    周永鴻指出，盧秀燕赴美說「和平要建立在實力之上」、講「台美關係要強化」，講得頭頭是道，但台美對等貿易協定（ART）和國防特別條例，至今仍被國民黨卡在立法院動彈不得。

    周永鴻說，台中有6席國民黨立委，包括立法院副院長江啟臣，只要這些立委願意站出來支持關稅和軍購，兩案就能通過。他問盧秀燕，有沒有督促過江啟臣副院長和自己的子弟兵排審通過、有沒有具名要求國民黨中央和立院黨團放行？

    周永鴻表示，在紐約講「台美關係要強化」，在台灣對自己人噤聲，「這就是演戲，只是舞台搬到美國去了。」

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