《苗栗縣議員選情初探》第六選區關鍵人物態度未明朗，牽動局面。圖為苗栗縣議會。（資料照）

苗栗縣議員第六選區（卓蘭、大湖、獅潭、泰安）應選兩席，目前兩席議員為楊恭林與民進黨籍陳春暖，由於陳春暖已經表態轉換跑道角逐卓蘭鎮長；楊恭林受訪時則說，目前仍在考慮參選議員或卓蘭鎮長，尚未正式表態是否繼續參選連任，但地方不少支持者持續勸進楊恭林連任議員。

至於新人部分，卓蘭鎮長詹錦章兩屆任滿，確定轉換跑道參選縣議員，詹錦章曾任里長、農會理事長，與農會系統關係密切，而卓蘭、大湖、獅潭又是知名的水果產區，農會系統的運作也對選情影響不小，加上陳春暖、楊恭林皆出身卓蘭鎮，若卓蘭僅有一席挑戰議員，詹錦章勝算大增。

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另一明顯浮出檯面、確定參選者為本屆高票落選的盛瑛，盛瑛其夫曾為大湖警分局員警，而盛瑛長期在地方經商有成，手腕靈活、人脈甚廣，並有地方政壇要角支持，目前擔任縣長鍾東錦秘書，仍持續勤跑基層並與地方互動良好，關注地方民生、建設等問題，實力不容小覷。

第六選區人口數以卓蘭、大湖較多，獅潭鄉為全縣人口最少鄉鎮，泰安鄉民主要為泰雅族人，客家族群少，地方評估此兩鄉應不會有人選挑戰。

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