為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    超意外！台灣改稱韓國為「南韓」 韓網友竟一面倒支持

    2026/03/18 18:33 即時新聞／綜合報導
    南韓不少網友贊同台灣政府做法，表示「可以理解」、「請多包涵」；更有大量網友批評、諷刺自家政府。有網友還諷刺：「如果是中國或北韓抗議，當天就會解決。」（左取自朝鮮日報，右取自李在明TikTok，本報合成。留言已經過Googl翻譯）

    南韓不少網友贊同台灣政府做法，表示「可以理解」、「請多包涵」；更有大量網友批評、諷刺自家政府。有網友還諷刺：「如果是中國或北韓抗議，當天就會解決。」（左取自朝鮮日報，右取自李在明TikTok，本報合成。留言已經過Googl翻譯）

    反制南韓電子入境卡將我國標註為「中國（台灣）」，外交部祭出反制措施，將依雙邊對等原則，將我國「外僑居留證」中，國籍欄原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。韓媒今日報導相關新聞，在該國引發熱議，令人意外的是，不少網友贊同台灣政府做法，表示：「可以理解」、「請多包涵」；更有大量網友批評、嘲諷自家政府。有網友還諷刺：「如果是中國或北韓抗議，當天就會解決。」

    南韓電子入境卡系統自去年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」。我國外交部今日祭出反制措施，將依雙邊對等原則，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。此外，外交部及我國駐韓國代表處已要求韓方於3月31日前回覆我方，倘屆時未獲正面回應，我方將在我國「台灣電子入國登錄表」相關欄位對南韓的標示採取相應作為，以展現維護國家尊嚴與對等原則之堅定立場。

    對此，《韓聯社》、《朝鮮日報》等媒體都報導此事，在南韓社群媒體上掀起討論。《朝鮮日報》也直指，目前美國、歐洲、日本等國在出入境申報或簽證標示上，多直接標註為「Taiwan」。

    《朝鮮日報》新聞下方，有超過百則留言討論，留言幾乎一面倒斥責自家政府，還有不少網友為台灣發聲，紛紛留言表示：「我能理解台灣」、「既然台灣想要，就給人家那樣標註吧。有什麼困難的？......人家想要被叫台灣就給人家改吧！」、「台灣就是台灣...難道英國領地的國家也要寫「英國（..）」嗎？」、「應該尊重台灣啊，為什麼要看人臉色？」、「台灣做得好」、「台灣既然要改，乾脆叫我們朝鮮」、「叫南朝鮮更好」。

    更有大量網友痛批南韓政府，這些網友留言表示：「對強者卑躬屈膝，對弱者卻很嚴苛！」、「就那麼想討好中國、想瘋了嗎？」、「一個主張對中共只要說『謝謝』的當了頭頭才變這樣」。還有網友狠酸：「如果是中國或北韓抗議，當天就會解決。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播