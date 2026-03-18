超意外！台灣改稱韓國為「南韓」 韓網友竟一面倒支持

南韓不少網友贊同台灣政府做法，表示「可以理解」、「請多包涵」；更有大量網友批評、諷刺自家政府。有網友還諷刺：「如果是中國或北韓抗議，當天就會解決。」（左取自朝鮮日報，右取自李在明TikTok，本報合成。留言已經過Googl翻譯）

反制南韓電子入境卡將我國標註為「中國（台灣）」，外交部祭出反制措施，將依雙邊對等原則，將我國「外僑居留證」中，國籍欄原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。韓媒今日報導相關新聞，在該國引發熱議，令人意外的是，不少網友贊同台灣政府做法，表示：「可以理解」、「請多包涵」；更有大量網友批評、嘲諷自家政府。有網友還諷刺：「如果是中國或北韓抗議，當天就會解決。」

南韓電子入境卡系統自去年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」。我國外交部今日祭出反制措施，將依雙邊對等原則，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。此外，外交部及我國駐韓國代表處已要求韓方於3月31日前回覆我方，倘屆時未獲正面回應，我方將在我國「台灣電子入國登錄表」相關欄位對南韓的標示採取相應作為，以展現維護國家尊嚴與對等原則之堅定立場。

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對此，《韓聯社》、《朝鮮日報》等媒體都報導此事，在南韓社群媒體上掀起討論。《朝鮮日報》也直指，目前美國、歐洲、日本等國在出入境申報或簽證標示上，多直接標註為「Taiwan」。

《朝鮮日報》新聞下方，有超過百則留言討論，留言幾乎一面倒斥責自家政府，還有不少網友為台灣發聲，紛紛留言表示：「我能理解台灣」、「既然台灣想要，就給人家那樣標註吧。有什麼困難的？......人家想要被叫台灣就給人家改吧！」、「台灣就是台灣...難道英國領地的國家也要寫「英國（..）」嗎？」、「應該尊重台灣啊，為什麼要看人臉色？」、「台灣做得好」、「台灣既然要改，乾脆叫我們朝鮮」、「叫南朝鮮更好」。

更有大量網友痛批南韓政府，這些網友留言表示：「對強者卑躬屈膝，對弱者卻很嚴苛！」、「就那麼想討好中國、想瘋了嗎？」、「一個主張對中共只要說『謝謝』的當了頭頭才變這樣」。還有網友狠酸：「如果是中國或北韓抗議，當天就會解決。」

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