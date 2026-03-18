鄭麗文軍購審查前辦餐敘 王定宇喊話藍委：考量台灣安全

國民黨主席鄭麗文將於明、後2天與黨團立委在蘇杭小館舉辦餐敘，為軍購條例審查再添變數。民進黨立委王定宇（見圖）呼籲國民黨區域立委們以台灣安全、人民福祉為考量。（資料照）

立院外交及國防委員會、財政委員會下週將聯席審查行政院、藍白等3個版本軍購特別條例，國民黨主席鄭麗文、黨副主席兼秘書長李乾龍將於明、後2天與國民黨團立委在蘇杭小館舉辦餐敘，為軍購條例審查再添變數。民進黨立委王定宇呼籲國民黨區域立委們以台灣安全、人民福祉為考量，儘速通過院版軍購條例，而非像鄭麗文以「鄭習會」為思考。

立法院會日前將政院版8年1.25兆、國民黨團版3800億元+N、民眾黨團版4000億元「國防特別條例草案」併案付委審查；民進黨籍立院外交及國防委員會召委陳冠廷已排定委員會議程，將與立法院財政委員會聯席，併案審查。

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王定宇指出，鄭麗文這兩天要與國防、財政委員會的國民黨立委進行會談，此舉應與國防特別預算條例審查有關。鄭從擔任國民黨主席以來，展現的態度就是鄭習會治百病，從對美的重要關係、台北關稅談判、日本高市早苗政府、台灣的經貿發展到國防安全，鄭麗文一切都以中共領導人習近平的論調為基調。

王定宇說，鄭麗文在審查國防特別條例的前夕，與國民黨立委餐敘，其立場不言而喻、很難期待，民進黨呼籲國民黨的立委同仁、特別是由台灣人民一票一票選出來的區域立委，或者具備國防將領背景的委員，能夠以台灣的利益、台灣2300萬人的安全、台美合作建構國防產業加強台灣的自主國防產業為考量，以台灣的好來思考，而非像鄭麗文以「鄭習會」為思考。

「衷心期盼，在野黨的委員下週能盡速讓行政院版的8年1.25兆國防特別預算條例過關！」王定宇喊話，希望在台灣的立法院，不分朝野政黨，能夠以台灣的安全、台灣人民的福祉為最重要的考量，台灣人民也會給予參與的每一個政黨正面的肯定。

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