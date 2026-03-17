盧秀燕訪美一週 綠議員評盧秀燕VS.陳其邁「沒比較沒傷害」

台中市長盧秀燕（左）赴美訪問11天。（市府提供）

台中市長盧秀燕11日訪美迄今一週，民進黨台中市議員江肇國今忍不住質疑，高雄市長陳其邁也赴美國訪問，不但簽署台美日三方經濟交流MOU，今天更受邀輝達的GTC開發者大會；反觀盧秀燕花公帑去美國，不是介紹珍奶，就是向孫文銅像鞠躬，今天更大談非她職責的台美戰略關係，「真的是沒有比較沒有傷害」。

台中市政府則指出，市長盧美國時間3月16日受邀訪問美國最具影響力的智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations, CFR）紐約總部，獲得美方外交學界高度重視，針對台美中關係、我對美軍購及國際政經情勢等議題，展開近兩小時的深度對話。

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江肇國指出，盧秀燕訪美滿一週，但她花公帑去美國，到底做了什麼？這幾天看下來，大家看到的是她不是在介紹珍奶，就是向孫文銅像鞠躬，甚至還在美國講台中公托跟老人健保，今天更大談非她職責的台美戰略關係，「蛤？」，這些內容，真的需要花人民的納稅錢飛出國講嗎。

江肇國說，同樣訪美的陳其邁，已經簽署台美日三方經濟交流MOU，推進六方半導體與人才培育合作，今天更受邀出席輝達GTC開發者大會，把高雄帶進全球產業鏈。

江肇國諷，「真的是沒有比較沒有傷害」；他還酸了新北市長侯友宜說，不過最沒存在感的或許是侯友宜，「有人知道他也在出訪嗎？」。

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