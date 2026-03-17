慶祝建交45週年 聖文森副總理率團訪台

聖文森及格瑞那丁副總理暨國家安全、災害管理及移民部長李考克（St. Claire Leacock）率團抵台訪問。（記者朱沛雄攝）

聖文森及格瑞那丁副總理暨國家安全、災害管理及移民部長李考克（St. Claire Leacock）伉儷今天率團抵台訪問，李考克在桃園機場表示，此行懷著無比感激的心情應邀訪台，並慶祝兩國之間45年來長存的邦誼，期待兩國在堅實友誼橋樑上繼續努力，憑藉共同的決心與韌性，讓世界變得更好。

聖文森及格瑞那丁副總理暨國家安全、災害管理及移民部長李考克（St. Claire Leacock）伉儷下午搭機抵達桃園機場，進行為期五天的訪台行程，訪團成員包括副總理夫人馬格麗（Margaret Leacock）、社會福利、社區賦權、宗教事務暨國家遺產部長江雪芬（Shevern John）及參議員暨教育、職業訓練、創新暨數位轉型及資訊部政務次長金樂芬（Lavern King），外交部政務次長陳明祺前往桃園機場接機並表達誠摯歡迎。

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李考克下機後在國賓門發表的簡短談話中表示，他帶來了聖文森及格瑞那丁總督史坦利·約翰（Stanley John GCMG）、總理龔薩福博士閣下（Honorable Dr. Ralph Gonsalves），以及聖文森及格瑞那丁政府與人民的問候，深切感激過去近45年來，兩國在教育、農業、基礎建設、社會發展及漁業等諸多領域所享有的巨大協助與兄弟般的情誼；他們此行並非空手而來請求援助，而是帶著開放的心胸、誠意與精神，在多年來建立的堅實友誼橋樑上繼續努力，並憑藉著共同的決心與韌性，讓世界變得更好。

李考克指出，聖文森及格瑞那丁總理感激台灣與聖國雙方能迅速進入合作狀態，台灣接納並認可聖國政府的延續性，這表明台灣已準備好與新民主黨（NDP）領導的新政府開展合作，他期待在訪台期間能有機會晉見賴清德總統，以及與其他政府首長會面交流，讓這次訪台之行取得豐碩成果。此外，台灣海軍艦艇近期將訪問聖文森及格瑞那丁，他特別要求讓聖國的青年學員能登艦參觀，一睹優秀台灣軍人的風采。

聖文森及格瑞那丁副總理暨國家安全、災害管理及移民部長李考克（St. Claire Leacock）（左三）伉儷下午率團抵台訪問，外交部政務次長陳明祺前往桃園機場接機並表達誠摯歡迎。（記者朱沛雄攝）

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