馬文君反映台灣被外國稱中國 卓榮泰舉李貞秀：立院都講不通還能跟哪國講

行政院長卓榮泰。（記者劉信德攝）

國民黨立委馬文君今在立法院施政總質詢中表示，民眾黨立委李貞秀還是立委，應該被有尊嚴的對待。行政院長卓榮泰表示，他只要李完成從政合法要件的法定程序，馬則說，那我們也可要求其他國家把我們稱作中華民國而非中國，引來卓嗆：「立法院講不通了，我們還能去跟哪一個國家講？立法院獨立在中華民國之外嗎？」

卓榮泰強調，這件事情跟人、性別都無關，只是跟國家、法律有關，我們遵守的就是國家的法律。馬文君說，我們的法律有很多解釋，是看怎麼解釋，國家執行法律她沒有意見，但當還是委員的時候（指李貞秀），基本的人權應該被尊重，身為人應該要好好被對待。

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卓榮泰表示，歡迎所有的人加入中華民國的大行列，但必須要具備合法要件才能夠從政；馬文君說，那院長可以處理這部分。卓則回應，正在處理，能夠撤銷資格的只有在立法院，「我只要她完成要件法定的程序」。

馬文君說，如果是這樣，卓榮泰講這麼大聲，那我們當然也可以要求，跟其他國家說我們就是中華民國，不能把我們寫成中國；卓榮泰嗆，「立法院講不通了，我們還能去跟哪一個國家講？」馬則說，「那是你的問題」，卓則說，不是，是立法院的問題，「我在立法院都講不通了，你要我去跟外國講？立法院獨立在中華民國之外嗎？」最後決定的權力在立法院。

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