卓榮泰嗆藍白封殺綠中選會人選沒誠信 藍反批行政權干預制度

立法院國民黨團書記長林沛祥。（資料照）

立法院會上週進行中選會人事同意權案記名投票，民進黨提名的人選遭藍白否決。行政院長卓榮泰今天表示，行政院會再送一次3個人的名單，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」對此，國民黨團書記長林沛祥表示，國民黨團所有的審查標準只有一個，專業與公正。未來中選會若能真正成為人民信任的選務機關，國民黨團樂觀其成；但若行政權持續以政治角度干預制度，黨團也一定會嚴格監督、據理力爭。

立法院上週五進行中選會人事同意權案記名投票，中選會主委被提名人游盈隆，以及藍白推薦的中選會委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人獲得同意；而綠營推薦的副主委被提名人胡博硯、委員被提名人黃文玲、陳宗義3人遭到否決。

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卓榮泰今日表示，藍白用不支持「不在籍投票」的理由把3人刷掉，這是政治凌駕獨立機關，以前批評行政院的事，藍白黨團全部照幹；他強調，行政院會再送一次3個人的名單，他希望藍白身為在國會有席次的政治團體，不能言而無信，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」

林沛祥：拒絕政治交換 回歸制度基石

林沛祥說，民主制度本就建立在多元意見與理性審查之上，結果既已產生，黨團尊重國會的集體決定，並期許中選會未來能真正回歸專業、守護選務公正。林沛祥提出三點嚴正聲明與呼籲，首先，拒絕政治交換，回歸制度基石。行政院此次提名過程，從頭到尾充滿濃厚的「政治交換」氣息，卻對專業審查顯得漫不經心。獨立機關的人事案不應被當成朝野協商的籌碼，而是國家制度運作的基石，行政院的政治思維才是真正讓人遺憾之處。

林沛祥表示，其次，停止扣帽子，尊重學術與專業。行政院的相關說法，彷彿將新任主委游盈隆歸類為「藍白一掛」，令人啼笑皆非。若連長期以民調與學術立場發聲的游主委都能被隨意貼標籤，未來還有誰能不被政治顏色「自動歸隊」？誠懇提醒執政團隊：不喜歡一個人，可以；但隨意扣帽子，不應該。

林沛祥說，第三，正視多元組成，停止操作政治敘事。目前通過的中選會委員結構中，仍然存在被認為偏綠立場的委員。中選會並非任何單一陣營的「全拿局」，而是多元組成。執政黨若持續操作「被封殺」、「被杯葛」的政治敘事，恐與實際情況有所落差。

林沛祥強調，國民黨團所有的審查標準只有一個—「專業與公正」。未來中選會若能真正成為人民信任的選務機關，國民黨團樂觀其成；但若行政權持續以政治角度干預制度，黨團也一定會嚴格監督、據理力爭。民主不是分贓，更不是貼標籤比賽。請行政院把心思，放回制度本身。

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