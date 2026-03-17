傳黃國昌近3週排不出行程！吳靜怡酸柯文哲：不敢罵黃是假老大

民眾黨新北市長參選人黃國昌。（記者塗建榮攝）

週刊報導今披露，民眾黨新北市長參選人黃國昌投入新北市長選戰後，已經近3週排不出行程，甚至民眾黨創黨主席柯文哲的行程還比他多。對此，媒體人吳靜怡揶揄地說，「鏡週刊的報導對我來講就是蛇年消息了！可憐的民眾黨，馬年都幾天了，到現在才跟週刊抱怨吐口水」。

吳靜怡今日於Threads發文直指，「連柯文哲都無法解決黃國昌這隻弱雞，無法堅定黃國昌要參選的決心，黃國昌根本不怕柯文哲，全怪柯文哲只敢罵黨內幹部，不敢罵黃國昌！在黨內根本就是假老大？」

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吳靜怡大酸，「民眾黨會爛，就是黃國昌雖然是超速仔，柯文哲更像是比黃國昌更細漢的超速仔！辣個柯文哲沒用了！」

網友看到貼文後紛紛留言表示，有人說「整黨都沒什麼路用好嗎，留著讓癌細胞擴散嗎」、「因為柯文哲需要黃國昌鬧事」、「聲量下滑很難繼續操作司法迫害議題。黃國昌手上那群極度邊緣人才是打巷戰的主力。柯文哲對於自己要承擔的karma是真的怕了」。

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